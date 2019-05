Pareciera que ya casi dejó de ser un secreto que Jon Snow, aquel que conocimos como bastardo, es el verdadero heredero del trono por sus ascendentes Stark y Targaryen. Pero este hombre no parece tener ansias de poder y quiere someterse al reinado de su tía/amante Daenerys (nuevamente aparece el tema del incesto en la serie). Pero sus "hermanas" Sansa y Arya no confian en Daenerys. Ni en Cersei. Ni en nadie que no sea familia.