No sería justo decir que la serie ahora las "rueditas" de los libros perdió esta sensibilidad o sutileza, porque el segundo episodio de la temporada final -A Night of the Seven Kingdoms– tuvo mucho de eso, pero sí que la gran batalla de Game of Thrones no es la de Winterfell, sino la que Weiss y Benioff enfrentan estos últimos tres capítulos que definirán su legado. Esa última guerra empieza mañana.