Este es el merchandising del viaje del Papa León XIV a España: hasta 17 euros por una botella

Algunos de los productos del catálogo de productos oficiales del viaje del Papa León XIV a España.

Comienza la cuenta atrás para la visita del Papa León XIV a España. El Pontífice viajará entre el 6 y el 12 de junio y visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. A menos de un mes de su llegada, ya está disponible el merchandising oficial del viaje a través de la web oficial del evento y de El Corte Inglés. La colección, inspirada en el lema “Alzad la mirada”, reúne una amplia gama de artículos conmemorativos pensados para quienes quieran conservar un recuerdo de la visita.

Entre los productos disponibles destacan camisetas, polos, gorras, tazas, botellas, tote bags, abanicos, chapas, llaveros, banderines y distintas pulseras. Asimismo, la organización ha confirmado que todos los beneficios obtenidos con la venta del merchandising se destinarán íntegramente a sufragar los gastos del viaje.

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Aunque la colección ya puede consultarse en la tienda online, todavía no está disponible para su compra inmediata. Según indica la plataforma de El Corte Inglés, los artículos ya pueden reservarse, pero el lanzamiento oficial está previsto para el lunes 18 de mayo, por lo que habrá que esperar unos días para adquirirlos. Posteriormente, a partir del 29 de mayo, también estarán disponibles en puntos de venta físicos en centros seleccionados de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Gran Canaria y Tenerife.

Además, gracias a la colaboración con la Fundación Contemplare, se incorporan unos decenarios con cuentas de madera elaborados de forma artesanal en monasterios de España, entre ellos las Carmelitas Descalzas de Montemar y Zarautz, las Agustinas de la Conversión de Sotillo de la Adrada, las Comendadoras del Espíritu Santo del Puerto de Santa María, las Dominicas de Olmedo, las Cistercienses de Casarrubios del Monte y las Carmelitas Descalzas de Torrelavega.

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Decenarios elaborados de forma artesanal en monasterios de España.

Un extenso catálogo

El catálogo incluye un total de 36 artículos diferentes, según la plataforma del vendedor oficial, con precios que oscilan entre 1,95 y 16,95 euros. En el tramo más económico se pueden adquirir pulseras de silicona o tela, banderines con el lema y la imagen del Papa, así como chapas y pulseras luminosas.

En un rango intermedio se incluyen llaveros, imanes y pai-pai, además de las tazas, disponibles en distintos diseños y con frases como “La amistad puede cambiar el mundo” o “La paz comienza con la forma en que miramos a los demás”, junto con gorras y abanicos.

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Mientras que, a partir de los 10 euros, se encuentran las tote bags, los rosarios y una botella de metal, que se sitúa como el artículo de mayor precio dentro del catálogo. También se han diseñado packs que agrupan varios productos y que pueden alcanzar los 42,70 euros, aunque los artículos pueden adquirirse de forma individual.

Packs con varios productos de merchandising de la visita del Papa León XIV.

Asimismo, según indica la organización, la pulsera luminosa estará disponible exclusivamente en los centros de Madrid, debido a las características específicas del producto. En la capital, además, el 6 de junio se celebrará el encuentro con los jóvenes, que incluirá conciertos de Siloé, Besmaya, Hakuna y Niña Pastori, entre otros posibles artistas.

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Según señalan desde la organización del Viaje Apostólico, esta iniciativa conjunta tiene el objetivo de “ofrecer a todas las personas una forma concreta de participar en la preparación de la visita del Papa León XIV a España, al tiempo que colaboran en su sostenimiento”.