La mamá de Allegra, Sienna e Indiana le respondió: "Mientras no sean cosas en las que se exponen por demás a mis hijas o que se las utiliza para obtener seguidores o comentarios públicos, no me interesa para nada, no me afecta, no me nada. Por suerte, a mis hijas les tocó un grupo divino y no les llegó nunca nada en el colegio y ellas no ven tele, salvo dibujitos animados".