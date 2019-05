"Y no puedo creer que no haya habido…Por suerte la reacción ha sido normal, la gente putea, todo, pero desde un sentimiento que es muy difícil. Gastón (Recondo) leyó el libro, yo leí el libro, todos hemos leído el libro. ¿Cómo podés sacar esa conclusión cínica, repugnante?. De una zona oscura que ni siquiera es del todo cierta, porque, digamos, no leyó bien el libro. Mezclar al Holocausto, Maduro, Hitler, es una cosa que no podés entender, una mente desquiciada. Bah, a ver, es una mina antisemita, obviamente, porque sino no podés hacer esa comparación", agregó indignado.