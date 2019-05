Desde que Viciconte blanqueó su romance con Cubero ha protagonizado varias peleas mediáticas con Nicole Neumann, la ex del futbolista. En una entrevista reciente, la ganadora de Combate declaró: "No es fácil que una persona te esté molestando todo el tiempo. Nadie se pone en mí lugar. Es un bajón estar con alguien que tiene una familia armada. El amor hace que no vea las complicaciones".