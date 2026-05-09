Cómo crear actualizaciones de estado en WhatsApp sin abrir la app

El nuevo widget de WhatsApp permite consultar estados recientes sin ingresar a la app. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp continúa mejorando la experiencia de sus usuarios y, en su última actualización beta, ha presentado una función que marca un cambio en la dinámica de la aplicación: un widget para actualizaciones de estado que permite ver y crear estados directamente desde la pantalla de inicio, sin necesidad de abrir la app.

Esta innovación está disponible primero en iOS, con una versión beta en pruebas para Android, y responde a la demanda de inmediatez y facilidad de uso en la comunicación digital diaria.

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Un acceso directo a los estados desde la pantalla principal

El nuevo widget de WhatsApp representa un avance relevante para quienes utilizan la función de estados como canal habitual de comunicación. Hasta ahora, ver o publicar un estado implicaba abrir la aplicación y navegar por varias secciones. Con el widget, los usuarios pueden consultar quién ha compartido un nuevo estado y acceder a la interfaz de publicación con un solo toque desde la pantalla principal del dispositivo.

Según información de WABetaInfo, el widget ofrece dos tamaños configurables: uno compacto, que muestra la actualización de estado de un único contacto, y otro más grande, capaz de desplegar hasta tres estados recientes. Esta personalización permite adaptar el widget a las preferencias y necesidades de cada usuario.

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Los usuarios pueden crear actualizaciones de estado directamente desde la pantalla principal. (Europa Press)

Cómo usar el widget

El funcionamiento del widget es sencillo y eficiente. Una vez añadido a la pantalla de inicio, muestra en tiempo real los estados más recientes de los contactos priorizados. El sistema utiliza un algoritmo de clasificación inteligente, que da preferencia a los contactos con los que el usuario interactúa con mayor frecuencia, así como a los estados que están por expirar, garantizando que la información relevante esté siempre visible.

Una de las novedades más esperadas es la posibilidad de crear actualizaciones de estado directamente desde el widget. Al pulsar el acceso rápido, WhatsApp abre automáticamente la interfaz para publicar un nuevo estado, eliminando pasos y agilizando el proceso para quienes comparten contenido de manera frecuente. Esta función resulta especialmente útil para usuarios que desean mantener a su red informada de forma constante, ahorrando tiempo y facilitando la publicación de contenido efímero.

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Priorización inteligente y privacidad asegurada

El widget no organiza los estados en orden cronológico, sino que aplica el mismo sistema de priorización que la aplicación principal. Esto significa que los estados de los contactos más relevantes aparecerán primero, gracias a un algoritmo que considera la frecuencia de chats, interacciones recientes y conversaciones fijadas. Además, las actualizaciones próximas a expirar pueden recibir prioridad para evitar que pasen desapercibidas.

El widget está disponible en fase beta para iOS y en pruebas para Android. (Reuters)

Un aspecto clave es que todo el procesamiento de clasificación ocurre localmente en el dispositivo, lo que garantiza la privacidad de los usuarios y evita que los datos personales salgan del teléfono. De este modo, WhatsApp mantiene su compromiso con la protección de la información, incluso al ampliar las funciones de acceso rápido.

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Estado actual y disponibilidad de la función

El widget de actualizaciones de estado se encuentra en fase beta para iOS (versión 24.22.10.74) y Android (beta 2.26.18.5). WhatsApp trabaja en ajustar los detalles relacionados con la visualización de contactos y la gestión de actualizaciones dentro del widget. Una vez completadas las pruebas, la función se implementará de manera gradual a todos los usuarios, permitiendo que cada vez más personas accedan a las actualizaciones de estado desde la pantalla de inicio de su móvil.

Más novedades: rediseño y gestión de chats

Junto al widget, WhatsApp prepara una serie de mejoras en la organización de la plataforma. Entre los cambios más destacados se encuentra la reorganización de la pestaña principal, que separará de forma clara los chats, grupos y canales. Los canales seguidos aparecerán en una lista independiente, facilitando la consulta de noticias y comunidades sin mezclar las conversaciones personales.

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WhatsApp prepara más cambios, como la reorganización de chats, grupos y canales en la interfaz. (Europa Press)

Asimismo, las listas personalizadas dejarán de ocupar espacio en la interfaz principal y podrán ocultarse en un nuevo menú denominado “Más”, lo que reducirá el desorden visual y permitirá una navegación más ágil. Esta actualización está pensada para usuarios que gestionan numerosos grupos o proyectos y necesitan una experiencia más ordenada y personalizada.