Cuando el notero comentó que era un lindo mensaje para aquellas personas con adicciones que por ahí no saben cómo seguir, Facundo le contestó: "Pero nunca hubo una sola palabra con adicciones, yo no me metería en eso, no lo haría. Lo que pasa es que cuando una persona con esa fuerza se desacomoda… La muerte de un ser querido te desacomoda. Le escribí una carta de amor, un reconocimiento, realmente pensé que se prendía fuego y se podía lastimar. Porque tiene una intensidad en su alma, la ves y es un ángel en la tierra. Tiene un talento y una intensidad, pensé que se iba a morir".