Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella y cuántos hijos tiene el presidente electo de Colombia

La pareja de Abelardo de la Espriella lo acompaña en cada uno de sus eventos - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram

Colombia eligió a su nuevo presidente de la República, pues el abogado Abelardo de la Espriella logró 12.959.515 votos, en comparación con los 12.708.695 de Cepeda, según el boletín número 61 de la Registraduría Nacional, por lo que los ojos de los habitantes del territorio nacional están puestos en sus acciones por la patria, aunque su vida personal no pasa desapercibida.

Y es que las parejas de los mandatarios juegan un papel relevante ante el país, puesto que realizan acompañamiento a labores sociales, teniendo en cuenta que entre las causas dirigidas por la primera dama están relacionadas con la atención a primera infancia, adultos mayores y desastres naturales, pero su labor no es la de una funcionaria pública como tal.

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El desempeño de Verónica Alcocer en estas labores pasó desapercibido en el periodo de 2022 a 2026, puesto que el país entero se centró en sus escándalos, debido a que el presidente saliente, Gustavo Petro, anunció su separación en medio de su mandato.

Así, el papel de la nueva primera dama en los próximos cuatro años bajo la mirada de todos los ciudadanos que se preparan para seguir de cerca los pasos de la esposa de Abelardo de la Espriella, conocida por ser muy activa en las redes sociales.

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Abelardo De La Espriella llegó a la Presidencia de Colombia con el movimiento de derecha Defensores de la Patria y siempre estuvo acompañado por su esposa Ana Lucía Pineda- crédito Jair Coll/REUTERS

¿Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella?

Ana Lucía Pineda se convirtió en la primera dama de Colombia después de la intensa carrera presidencial de Abelardo de la Espriella. Su presencia activa en la vida pública y en iniciativas empresariales ha llamado la atención de los seguidores del nuevo mandatario de los colombianos.

La esposa del abogado es administradora de empresas, formada en la Universidad Javeriana de Bogotá, y egresada del Colegio Británico de Montería. El perfil oficial publicado en la página del movimiento del candidato, llamado Defensores de la Patria, indica que Ana Lucía Pineda ha desarrollado su carrera con énfasis en mercadeo, recursos humanos y gestión de calidad.

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Asimismo, detalla que es fundadora de Amoree Gelateria y ha dirigido empresas en los sectores gastronómico, cultural y de entretenimiento en Estados Unidos. Incluso, participó en la creación de De La Espriella Lawyers, la firma del presidente 20262030.

La esposa del candidato lo ha acompañado en su proceso presidencial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Participación de Ana Lucía Pineda en la campaña

La empresaria tuvo una presencia activa en los actos de campaña, mostrando su apoyo a su esposo en distintos escenarios. Además, utilizó sus redes sociales para compartir videos y vivencias de las giras políticas, reforzando la relación con las seguidoras de su esposo, a las que califica como “Tigresas”.

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En mayo de 2026, De la Espriella difundió varios mensajes dirigidos a Ana Lucía, lo que emocionó a los internautas y consolidó la imagen de Pineda como una figura clave en la campaña, lo que reforzó la imagen de la familia tradicional que fue una de sus estrategias en campaña.

“Después de meses recorriendo Colombia, abrazando a nuestra gente, escuchando sus historias y sintiendo de cerca sus esperanzas, vuelvo a lo más importante: mi familia. Ellos han sido mi fuerza en los momentos difíciles, mi refugio en medio de la batalla y la razón más profunda por la que decidí dar esta lucha por Colombia (...) Todo lo que hemos construido juntos durante estos meses tiene un propósito: dejarles a nuestros hijos una Patria de la que se sientan orgullosos, una Colombia libre, segura y llena de oportunidades. Hoy no votamos solo por una candidatura. Hoy votamos por nuestras familias, por nuestros valores, por nuestros principios y por el futuro de la Nación.”, escribió el abogado en una publicación realizada el 21 de junio, antes de que se conocieran los resultados del preconteo electoral.

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¿Abelardo de la Espriella tiene hijos?

La familia se mostró durante la campaña utilizando la camisa de la selección Colombia - crédito Abelardo de la Espriella / Instagram

Desde hace 17 años, Pineda y De la Espriella conforman una pareja consolidada, según lo ha relatado el abogado en diferentes entrevistas.

Con el pasar de los años formaron una familia con cuatro hijos, llamados Lucía, Salvador, Filipo y Francesca, que también estuvieron muy presentes en la campaña, pues el nuevo mandatario de los colombianos aseguró en repetidas ocasiones que el bienestar de sus hijos fue uno de los motores fundamentales para llegar a la Presidencia de Colombia.

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La numerosa familia de Abelardo de la Espriella se muestra frecuentemente en redes sociales - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram