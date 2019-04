Encerrada en su mansión una mujer se siente sola. Su matrimonio se derrumba y ella no puede, no quiere o no sabe cómo recuperarlo. Retrocede diez años y recuerda el día del casamiento, el civil el 5 de diciembre de 1988 a la una de la tarde, en Uruguay al 400. A la noche, la fiesta fastuosa en el Alvear con 500 invitados, el vestido imponente, la torta de diez pisos, la orquesta en vivo, los 90 mozos, el baile interminable y su amado marido, cantándole "Cada día te quiero más".