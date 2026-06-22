Oficial, Esteban Solari es el nuevo entrenador de Pumas

Esteban Solari es el nuevo director técnico de Pumas (REUTERS/Eloisa Sánchez)

La espera terminó, Pumas presentó de manera oficial a Esteban Tano Solari como su nuevo director técnico para el Apertura 2026 de la Liga MX. Fue por medio de redes sociales que este domingo 21 de junio le dieron la bienvenida al entrenador argentino.

Luego de que se filtró que el Tano Solari sería el nuevo estratega de los auriazules, solo era cuestión de tiempo para que la directiva del Pedregal confirmara el arribo del ex futbolista que portó la camiseta auriazul.

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“El Club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo varonil de Pumas”, se lee en el boletín que difundieron para darle la bienvenida al técnico de 46 años.

Por otra parte, la institución también recordó el pasado de Solari como futbolista del conjunto de la UNAM, por lo que enaltecieron el perfil del nuevo entrenador que reemplazará a Efraín Juárez:

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“El estratega argentino arriba al cuadro universitario luego de vestir estos colores como jugador en 2007 y 2008 y después de una trayectoria como director técnico en Malasia, Chile, Argentina y México. ¡Bienvenido a casa, Esteban Solari!“, finalizó el comunicado.

Esteban Solari es el nuevo director técnico de Pumas (Cortesía Pumas MX)

La negociación y contrato de Esteban Solari con Pumas

Uno de los temas que demoró la negociación fue el tiempo de permanencia del técnico. La intención de Solari era mantenerse a mediano y largo plazo, y el convenio finalmente quedó pactado por dos años.

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Las pláticas entre ambas partes ya estaban avanzadas y solo faltaban algunos detalles para la firma. En las últimas horas, ese proceso habría quedado cerrado con el acuerdo entre el club y el entrenador argentino, por lo que fue cuestión de tiempo para que hicieran el anuncio oficial.

En medio de los rumores y posibles perfiles que surgieron, Pumas optó por quedarse con el perfil de Solari y así Pumas amarró a su nuevo técnico. El exjugador del propio club y entrenador que viene de dirigir al primer equipo de Pachuca, por lo que se convierte en otro ex jugador universitario que buscará revertir la sequía de 15 años sin un título en Primera División.

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Pumas le dio la bienvenida a Esteban "Tano" Solari como su nuevo entrenador (X/ @PumasMX)

Antes de este acuerdo, Solari tomó a los Tuzos tras la salida de Jaime Lozano al terminar las 17 jornadas del Apertura 2025. El conjunto hidalguense recurrió a él para afrontar el Play In.

En su debut con Pachuca, el equipo venció 3-1 a Pumas en el Estadio Hidalgo. Después perdió 2-1 ante Juárez y quedó eliminado.

Su paso reciente por Pachuca incluyó una semifinal y una eliminación ante Pumas

Para el Clausura 2026, Pachuca terminó en la cuarta posición con 31 puntos después de las 17 jornadas. En la Fase Final eliminó a Toluca con un global de 3-0 y avanzó a semifinales por primera vez desde 2022.

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En esa ronda venció a Pumas en la ida, pero cayó por el mismo marcador en la vuelta. El pase fue para el club universitario por mejor posición en la tabla.

La publicación también retoma el perfil de Solari como exfutbolista y actual entrenador argentino. Como delantero militó en clubes de Argentina, Europa y México, y en el futbol mexicano jugó con Pumas, donde formó parte de una generación que consiguió títulos.

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También pasó por equipos de España, Grecia, Chipre y Ecuador. Ya como entrenador, inició su carrera en divisiones inferiores y en selecciones juveniles de Argentina, en específico en la Sub-20.

En junio de 2026 fue candidateado para dirigir al conjunto universitario y ahora estaría a falta del anuncio oficial. La directiva auriazul valoró su experiencia, en especial el trabajo con jóvenes y su perfil internacional, mientras el técnico llegaría acompañado por su cuerpo técnico habitual.

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