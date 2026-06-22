Guatemala: El músico Álvaro Aguilar de Alux Nahual lanza su primer libro “Manual rockero”

Álvaro Aguilar presentó el 10 de junio Manual rockero, su primer libro, como una guía para jóvenes que buscan hacer de la música una carrera profesional. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

El músico guatemalteco Álvaro Aguilar presentó este mes de junio Manual rockero, su primer libro, publicado por Editorial Cultura del Ministerio de Cultura y Deportes como una guía para jóvenes que buscan convertir la música en una carrera profesional y orientarse en una industria que el autor conoce tras más de 47 años de trayectoria.

La obra aborda procesos de grabación, gestión de derechos de autor y participación en certámenes internacionales, según el Ministerio de Cultura. El lanzamiento se realizó en el Patio de la Vida del Palacio Nacional de la Cultura y reunió a representantes del ámbito artístico y cultural.

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El libro está dirigido a lectores interesados en hacer de la música un proyecto de vida. De acuerdo con la información oficial, la publicación fue concebida como una herramienta práctica que reúne experiencias, aprendizajes y recomendaciones acumuladas por Aguilar a lo largo de su carrera.

Editorial Cultura incorporó a los jóvenes músicos a su catálogo

Durante la presentación, Hanna Orellana Beitze, directora de Editorial Cultura, explicó que la publicación responde a una decisión institucional de representar a las nuevas generaciones dentro del catálogo de la editorial. “Editorial Cultura vive para las nuevas generaciones, y una de las tareas de la literatura es la representación. Los jóvenes que sueñan con alcanzar una carrera musical no estaban representados en nuestro catálogo, y ahora, en este libro, se pueden ver”, expresó.

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Álvaro Aguilar presentó el 10 de junio Manual rockero, su primer libro, como una guía para jóvenes que buscan hacer de la música una carrera profesional. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

Orellana Beitze señaló que los lectores encontrarán en Aguilar una figura cercana para quienes comienzan su camino artístico, según la información. La edición cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura y Deportes.

Aguilar vinculó la creación artística con la identidad cultural

En su intervención, Aguilar recordó su relación con la lectura desde la infancia, cuando leía cómics, y más tarde durante su etapa estudiantil, cuando se acercó a autores como Henri Beyle, conocido como Stendhal. También evocó la influencia de su abuela, la poeta guatemalteca Magdalena Spínola, en su formación intelectual y artística.

El músico sostuvo que el arte cumple una función en la construcción cultural del país. “Lo que diferencia a un país es su cultura. Debemos escuchar a nuestros propios poetas, a nuestros músicos”, afirmó.

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Aguilar agregó que una sociedad con más arte también es una sociedad más solidaria, luminosa y humana, según la información. Esa idea atravesó la presentación de un libro pensado para quienes intentan abrirse paso en la industria musical.

Juan Pablo Mijangos, representante de Alux Nahual, subrayó el valor inspirador de la obra y recordó la influencia que la música tuvo en su vida desde temprana edad. “La música viene de los sueños”, afirmó.

Mijangos definió el libro como una herramienta para que los jóvenes comprendan mejor las dinámicas y desafíos del sector musical, según el texto fuente. En ese marco, la publicación se suma a la producción literaria de integrantes de la banda.

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En Alux Nahual son dos los integrantes que han publicado libros. Además de Aguilar, el flautista, saxofonista, tecladista y compositor Óscar Conde publicó Libro de Canciones, una antología de sus creaciones musicales que incluye un CD, y también ha impartido el “Taller de las Canciones” en distintas ferias literarias.

Alux Nahual es un grupo de rock de Guatemala formado en 1979, que se consolidó como un referente cultural en Centroamérica por su proyección en el istmo.

La banda fue fundada por Álvaro Aguilar, guitarrista acústico, junto a su hermano Plubio Aguilar en el bajo y su primo Ranferí Aguilar en guitarra eléctrica y acústica. Sus primeras presentaciones tuvieron lugar en el Café Bar de la ciudad de Guatemala.

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Con el tiempo se sumaron Javier Flores en batería, Paulo Alvarado en chelo y Jack Schuster en violín. En sus inicios interpretaron temas de bandas como Kansas, Led Zeppelin y Toto, además de composiciones propias con base de rock sinfónico y progresivo e influencia de Focus en la melodía “Intro - Passacaglia Maestosa (Bar Rocko)”.