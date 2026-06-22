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Estados Unidos e Irán pactaron en Suiza una hoja de ruta para alcanzar en 60 días un acuerdo que ponga fin al conflicto en Medio Oriente

Los mediadores, Pakistán y Qatar, informaron además que Washington y Teherán acordaron crear una “célula de desescalada” para abordar los combates en Líbano. Según el comunicado conjunto, la nueva instancia incluirá al gobierno libanés y “garantizaría el cumplimiento del cese de las operaciones militares” en el país

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Estados Unidos e Irán pactaron en Suiza una hoja de ruta para alcanzar en 60 días un acuerdo que ponga fin al conflicto en Medio Oriente (REUTERS)
Estados Unidos e Irán pactaron en Suiza una hoja de ruta para alcanzar en 60 días un acuerdo que ponga fin al conflicto en Medio Oriente (REUTERS)

Las negociaciones de alto nivel entre Irán y Estados Unidos para alcanzar el fin definitivo de la guerra concluyeron la madrugada del lunes en Suiza, con el acuerdo de crear una “célula de desescalada” destinada a abordar los combates en Líbano, mientras ambas partes avanzan en un proceso diplomático de 60 días para buscar un acuerdo permanente.

Un comunicado de los mediadores, Pakistán y Qatar, informó que la nueva instancia incluirá al gobierno libanés y que “garantizaría el cumplimiento del cese de las operaciones militares en el Líbano”.

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Las conversaciones de alto nivel dieron paso a una etapa de contactos de menor rango prevista para el resto de la semana, en el marco de la hoja de ruta acordada por Washington y Teherán.

El conflicto en Líbano permanece entre los principales puntos de fricción del proceso. Los enfrentamientos continúan entre el grupo terrorista Hezbollah, respaldada por Irán, e Israel, que mantiene fuerzas en territorio libanés y sostiene que necesita conservar capacidad de acción contra los grupos que atacan el norte israelí.

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Estados Unidos no emitió comentarios inmediatos sobre el resultado de la reunión, mientras que Irán destacó el papel de los mediadores.

En paralelo, Irán sostuvo que volvió a cerrar durante el fin de semana el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el transporte mundial de energía en la entrada del Golfo Pérsico. Estados Unidos, por su parte, afirmó que el tránsito marítimo continuaba.

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