—No, no la vi de chico. No la vi hasta que salió esto. No sabía… Vi Los Aristogatos, Los 101 dálmatas, La dama y el vagabundo. Vi la Dumbo original cuando me enteré de esta película y me encantó. Es hermosa. Asusta, es muy triste y movilizante. Esta versión definitivamente honra el tono y el tiempo de la original y también los personajes. Pero también crece ya que el factor humano aparece. Y el factor humano lo que hace es reflejar el viaje de Dumbo. Yo interpreto a un padre que su mujer muere mientras él peleaba en la primera guerra mundial y que es casi un desconocido para sus hijos porque no pudo compartir tiempo con ellos. Los hijos sufren la muerte de su madre, Dumbo padece el dolor de la muerte de su madre a pesar de que ella sigue viva, ellos están separados en contra de su voluntad. Hay mucha exploración de temas fuertes en una película que está orientada a los más jóvenes de nuestra sociedad. Pero mucho corazón, mucho corazón, que es lo que la hace más atractiva.