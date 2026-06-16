El Salvador

El 60% de los hogares en El Salvador festejará el Día del Padre, Defensoría del Consumidor refuerza controles

La Defensoría del Consumidor intensificó las inspecciones en comercios de todo el país ante el incremento de ventas por el Día del Padre, detectando ausencia de información en promociones, productos vencidos y deficiencias en mecanismos de atención al cliente, según detalló Ricardo Salazar.

Guardar
Google icon
El 60% de los hogares salvadoreños planea celebrar el Día del Padre, el nivel más alto en cuatro años, según la Defensoría del Consumidor. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El 60% de los hogares salvadoreños planea celebrar el Día del Padre, el nivel más alto en cuatro años, según la Defensoría del Consumidor. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La intención de celebración del Día del Padre alcanza este año su punto más alto en cuatro años, según una encuesta difundida por Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor.

El estudio revela que el 60% de los hogares salvadoreños planea festejar la fecha, ya sea compartiendo una comida en casa o saliendo a restaurantes, mientras la compra de ropa, calzado, accesorios y lociones se consolida como la opción preferida de regalo.

Las formas de celebración muestran que alrededor de un 60% de las familias optará por reunirse en el hogar, mientras que más del 40% tiene previsto acudir a algún restaurante.

PUBLICIDAD

Los productos más demandados para obsequiar a los padres incluyen prendas de vestir, calzado, accesorios y artículos de cuidado personal, además de dispositivos como pantallas, bocinas y muebles.

Desde la semana pasada, la Defensoría del Consumidor intensificó un plan nacional de inspecciones en restaurantes, panaderías, almacenes de ropa y calzado, tiendas de accesorios, electrodomésticos y tecnología.

El objetivo, explicó Salazar, es constatar el cumplimiento de las obligaciones legales de los proveedores y proteger los derechos de los consumidores en un periodo de alta demanda. El operativo se refuerza especialmente en la semana del Día del Padre, con atención prioritaria a la recepción y gestión de denuncias ciudadanas.

PUBLICIDAD

La Defensoría del Consumidor reforzó inspecciones por el Día del Padre en restaurantes, panaderías, tiendas de ropa, calzado, tecnología y electrodomésticos. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La Defensoría del Consumidor reforzó inspecciones por el Día del Padre en restaurantes, panaderías, tiendas de ropa, calzado, tecnología y electrodomésticos. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Hasta la fecha, la Defensoría ha realizado cerca de 250 verificaciones en comercios vinculados a la celebración. De estas, el 25% resultó con algún tipo de incumplimiento a la normativa, mientras que el 75% cumplió con lo establecido.

Los principales hallazgos incluyen ausencia de mecanismos de atención al consumidor, productos vencidos, falta de información sobre precios y deficiencias en la comunicación de promociones y ofertas. Como resultado, la institución activó procedimientos sancionatorios contra los establecimientos responsables.

Como parte de las acciones para empoderar a los consumidores, la Defensoría difundió el informe “quién es quién en precios” sobre productos populares en el Día del Padre, como pantallas, bocinas y muebles.

Este reporte permite consultar precios previamente validados por la institución y comparar opciones antes de comprar. El objetivo es que las familias puedan identificar las mejores alternativas y optimizar su presupuesto a partir de información confiable.

Balance anual: verificaciones y hallazgos en 2026

Salazar detalló que, en lo que va del año, la Defensoría ha llevado a cabo más de 2,700 inspecciones en todo el país. El 73% de los comercios fiscalizados cumplió con la ley, mientras que el 27% fue señalado por algún incumplimiento.

Uno de los hallazgos más relevantes es la detección de más de 2,800 productos vencidos en diferentes puntos de venta. Otros incumplimientos frecuentes son la publicidad engañosa y la falta de información en promociones, lo que afecta directamente la capacidad del consumidor para tomar decisiones informadas al momento de comprar.

En 2026, la Defensoría del Consumidor acumuló más de 2,700 inspecciones, detectó más de 2,800 productos vencidos y recordó que recibe denuncias en el 910 y el WhatsApp 7844-1482. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
En 2026, la Defensoría del Consumidor acumuló más de 2,700 inspecciones, detectó más de 2,800 productos vencidos y recordó que recibe denuncias en el 910 y el WhatsApp 7844-1482. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La Defensoría del Consumidor inició procedimientos sancionatorios en todos los casos donde se detectaron irregularidades. Salazar precisó que la sanción por vender productos vencidos puede llegar hasta los 500 salarios mínimos. En tanto, la publicidad engañosa o la ausencia de información en promociones y ofertas puede derivar en multas de hasta 200 salarios mínimos. Estos procesos se encuentran en diferentes etapas, pero la entidad aseguró que continuará con la vigilancia y el seguimiento hasta su resolución.

La Defensoría exhortó a la ciudadanía a presentar denuncias ante cualquier situación irregular, como cobros indebidos o incumplimientos de garantía. Los consumidores pueden comunicarse por el número 910 o el WhatsApp 7844-1482, canales que permanecen activos para atender casos tanto en esta celebración como en el resto del año. Además, la institución mantiene puntos de atención directa en centros comerciales para asesorar a quienes realicen compras durante la jornada.

Temas Relacionados

Defensoría del PuebloDía del PadreConsumidoresPublicidad engañosaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

ONG denuncia desaparición de esposa de excoronel sandinista, tras arresto en Nicaragua

La detención sin orden judicial de una mujer en una finca familiar se suma a una serie de casos de desapariciones forzadas bajo custodia estatal en el país centroamericano

ONG denuncia desaparición de esposa de excoronel sandinista, tras arresto en Nicaragua

El secretario general de la ONU agradece a República Dominicana por su respaldo para estabilizar Haití

El jefe del organismo internacional dijo en Santo Domingo, antes de viajar al país vecino, que la cooperación dominicana contribuyó a acelerar el despliegue de una misión de apoyo contra las bandas armadas

El secretario general de la ONU agradece a República Dominicana por su respaldo para estabilizar Haití

Salvadoreño atacó hasta la muerte a su pareja frente a su hijo de 4 años y recibió 50 años de cárcel

La sentencia sostuvo que el crimen ocurrió en presencia de un familiar de la víctima, un agravante clave en el fallo, según Centros Judiciales El Salvador

Salvadoreño atacó hasta la muerte a su pareja frente a su hijo de 4 años y recibió 50 años de cárcel

Hombre asesina a su expareja en Panamá, a pesar de mediar una orden de alejamiento

En lo que va del año en el país se han registrado al menos 11 femicidios y 12 tentativas

Hombre asesina a su expareja en Panamá, a pesar de mediar una orden de alejamiento

Costarricense David Jiménez es reconocido como campeón mundial absoluto de la Asociación Mundial de Boxeo en 115 libras

El tico sostiene un registro profesional con una sola derrota y una alta proporción de definiciones antes del límite, en una trayectoria que lo coloca entre los nombres fuertes del peso supermosca

Costarricense David Jiménez es reconocido como campeón mundial absoluto de la Asociación Mundial de Boxeo en 115 libras

TECNO

Así es el nuevo simulador de vuelo de Google Earth para viajar por el mundo sin salir de casa

Así es el nuevo simulador de vuelo de Google Earth para viajar por el mundo sin salir de casa

Todos los comandos ocultos para eliminar archivos basura en Google Drive y Fotos

Cabo Verde hizo historia en el Mundial 2026 gracias a LinkedIn: el defensor que jugó contra España

Imprime documentos sin ordenador: así funciona en iPhone y Android

El futuro de Xbox en juego: Microsoft explora su independencia y acelera el desarrollo de éxitos propios

ENTRETENIMIENTO

La esposa de Bruce Willis desmiente un error frecuente sobre su diagnóstico de demencia

La esposa de Bruce Willis desmiente un error frecuente sobre su diagnóstico de demencia

Anya Taylor-Joy entra al universo de “El Señor de los Anillos”: este es el papel que interpretará

La razón por la que Dua Lipa y Callum Turner eligieron Italia para su luna de miel

Kourtney Kardashian y Travis Barker revelan que perdieron un bebé al inicio de su relación

Brooklyn Beckham lanza una nueva indirecta sobre su relación con sus padres en una campaña publicitaria: “Larga historia”

MUNDO

Trump negó que Estados Unidos haya acordado pagar USD 300 millones a Irán como parte del acuerdo de paz

Trump negó que Estados Unidos haya acordado pagar USD 300 millones a Irán como parte del acuerdo de paz

Analistas advierten que reabrir el estrecho de Ormuz llevará meses

Las reservas de petróleo de Estados Unidos alcanzan su nivel más bajo en 43 años mientras Trump intenta controlar los precios

El presidente de Suiza confirmó que la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán será “este fin de semana”

Israel denunció nuevos ataques de Hezbollah en el sur del Líbano pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán