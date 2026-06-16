Arde la carretera México-Toluca: conflicto con talamontes desata bloqueo e incendios

Los pobladores cierran la vialidad y queman unidades en tras retener a supuestos madereros, en una protesta que deja afectaciones viales

La carretera México-Toluca registró este lunes 15 de junio una afectación vial luego de que un grupo de pobladores bloqueara la vialidad y prendiera fuego a varios vehículos presuntamente utilizados por talamontes, provocando el cierre total de la circulación y largas filas de automovilistas.

Mediante redes sociales, la Guardia Nacional de Carreteras aseguró que el incidente se localizó en el “km 032+400, de la carretera México (Ent. Constituyentes)–Toluca, a la altura de la Loc. de Puerto las Cruces”.

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Habitantes retienen a presuntos talamontes

Pobladores de la región interceptaron a supuestos talamontes provenientes de Ocoyoacac que transportaban madera en vehículos de carga.

Tras la retención de las unidades, los pobladores habrían decidido incendiarlas como protesta contra la tala ilegal, misma que aseguraron afecta las áreas boscosas de la zona.

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El incidente ocurre apenas días después de otras movilizaciones relacionadas con la defensa de los bosques de la región. A principios de junio, comuneros de Huixquilucan realizaron bloqueos en la misma carretera para exigir acciones contra la tala ilegal y el cambio de uso de suelo en zonas forestales cercanas a La Marquesa.

En aquella ocasión, los manifestantes denunciaron afectaciones ambientales derivadas de desarrollos inmobiliarios y actividades clandestinas en los bosques de la región.

Además, el pasado mes de mayo, habitantes de Ocuilan realizaron bloqueos y protestas tras enfrentamientos entre presuntos taladores y autoridades en el Estado de México.

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De dichas movilizaciones surgieron compromisos del gobierno estatal para reforzar la seguridad en la zona con la construcción de un cuartel y el despliegue de elementos de seguridad.

Comunidades como San Pedro Atlapulco han sostenido que esas medidas no son suficientes frente a un problema que, aseguran, continúa avanzando sobre los bosques mexiquenses.

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La tala ilegal y la deforestación son delitos federales que afectan el medio ambiente y la biodiversidad en México

Tala ilegal ha generado enfrentamientos armados con autoridades

El pasado 5 de mayo, elementos de la Guardia Nacional sufrieron una agresión de presuntos talamontes armados en Ocuilan, Estado de México, en un hecho que no dejó heridos ni detenidos, pero volvió a exhibir la presión por la tala clandestina en la zona, donde habitantes bloquearon accesos para exigir una respuesta oficial.

Tras el ataque, las autoridades mantuvieron vigilancia en accesos y caminos rurales de Ocuilan para contener nuevos intentos de extracción ilegal de madera. Los indicios, los vehículos asegurados y las pruebas balísticas quedaron bajo custodia ministerial para integrar las carpetas de investigación.

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La agresión ocurrió en el poblado de Santa Martha, donde personal de la Guardia Nacional intervino por la presencia de vehículos que transportaban troncos de madera. En la zona ya existía un punto de revisión por denuncias de tala clandestina.

Durante el operativo, los guardias pidieron a los ocupantes de un vehículo cargado con madera que se detuvieran, según el texto fuente. El conductor aceleró y dos autos que lo escoltaban bloquearon el camino para facilitar la fuga.

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Fue en ese momento cuando comenzó el intercambio de disparos y el personal respondió a la agresión solicitando refuerzos a la Defensa Nacional y a la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Un casquillo de bala de color dorado yace en el suelo agrietado y húmedo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intervención posterior incluyó a elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que acudieron al sitio para realizar las primeras investigaciones. En el lugar localizaron casquillos percutidos y una camioneta cargada con madera como parte de las pruebas recabadas.

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Esa camioneta y una pick up presuntamente relacionada con los hechos fueron remitidas ante el Ministerio Público para continuar con las diligencias.

El episodio ocurrió en un contexto de tensión recurrente en Ocuilan por la disputa de territorios forestales y la presencia de grupos dedicados a la tala ilegal.

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