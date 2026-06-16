Américo Villarreal analiza demandar a Los Angeles Times y exige derecho de réplica por publicaciones en su contra

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que su equipo jurídico analiza la viabilidad de emprender acciones legales contra el diario estadounidense Los Angeles Times y otros medios de comunicación que difundieron información que lo vincula con presuntos delitos relacionados con contrabando de combustible y evasión fiscal.

Al término de una ceremonia cívica en Ciudad Victoria, el mandatario estatal señaló que especialistas en materia legal revisan las posibilidades de actuación conforme a la legislación estadounidense, con el objetivo de determinar si existen elementos para presentar una reclamación formal.

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Villarreal sostuvo que, además de una eventual acción judicial, busca obtener una reparación por los daños ocasionados a su imagen pública y que los medios involucrados otorguen espacios equivalentes para difundir su versión de los hechos.

“Hay propaganda disfrazada de noticia”, afirma Villarreal

Durante sus declaraciones, el gobernador cuestionó la cobertura realizada por algunos medios y aseguró que existen publicaciones que responden a intereses ajenos al ejercicio periodístico.

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El gobernador de Tamaulipas acusa “propaganda disfrazada de noticia” en su contra.

Según explicó, se trata de contenidos que, a su juicio, fueron difundidos pese a que previamente se proporcionó información para desmentir los señalamientos.

Por ello, consideró que algunas notas parecen seguir una línea previamente definida y que incluso podrían responder a intereses políticos o electorales.

“Comienza a haber propaganda disfrazada de noticia”, expresó el mandatario al insistir en que ciertas publicaciones carecen de elementos suficientes para sostener las acusaciones difundidas.

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Derecho de réplica y reparación del daño, las principales exigencias

El gobernador tamaulipeco indicó que una de las principales demandas será el respeto al derecho de réplica, así como la publicación de información correctiva en los mismos espacios donde se difundieron las acusaciones.

Los Angeles Times, en el centro de la controversia por señalamientos contra el gobernador de Tamaulipas.

Asimismo, planteó que los medios señalados deberían ofrecer una disculpa pública si se demuestra que la información difundida carece de sustento.

Villarreal aseguró que distintas instancias ya han rechazado los señalamientos publicados en su contra, entre ellas autoridades vinculadas con la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

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Así surgió el conflicto

Medios estadounidenses publicaron reportajes que vincularon al gobernador con presuntas investigaciones relacionadas con contrabando de combustible y evasión fiscal .

El Gobierno de Tamaulipas ha rechazado dichas acusaciones .

Villarreal sostiene que autoridades estadounidenses y mexicanas han desmentido los señalamientos.

El mandatario busca una reparación del daño y la difusión de aclaraciones en los mismos espacios donde se publicaron las notas .

Sus asesores jurídicos analizan las opciones legales disponibles bajo las leyes estadounidenses.

Vincula señalamientos con el contexto político-electoral

Al ser cuestionado sobre nuevas denuncias dirigidas contra su hijo, Américo Villarreal Santiago, el gobernador consideró que se trata de situaciones similares y aseguró que ambas forman parte de un ambiente marcado por intereses políticos y electorales.

Américo Villarreal Santiago también ha sido mencionado en señalamientos vinculados a presuntas campañas políticas.

En ese sentido, afirmó que ciertos actores aprovechan momentos específicos para amplificar acusaciones y responsabilizar a funcionarios vinculados con programas sociales o con movimientos políticos determinados.

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El mandatario cuestionó que se pretenda atribuir resultados electorales a delegados o responsables de programas federales, algo que consideró inusual dentro de la dinámica política nacional.

Retrasos en hospitales de Tampico y Ciudad Madero obedecen a temas técnicos

Durante el mismo encuentro con medios, Villarreal también respondió a cuestionamientos sobre la falta de inauguración de dos hospitales ubicados en la zona sur de Tamaulipas.

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Explicó que las obras no han sido abiertas al público porque aún se encuentran en proceso de conclusión y equipamiento.

Hospitales de Tampico y Ciudad Madero siguen en proceso de modernización y ampliación de servicios.

Entre los factores que han provocado retrasos mencionó incumplimientos de contratistas, así como demoras en la entrega e instalación de equipos especializados.

El gobernador destacó particularmente el caso del hospital de Ciudad Madero, donde la instalación de elevadores indispensables para la operación médica no se concretó dentro de los plazos originalmente establecidos.

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Pese a ello, aseguró que tanto el hospital de Tampico como el de Ciudad Madero serán concluidos y puestos en funcionamiento una vez que se completen los procesos de equipamiento, con el objetivo de brindar atención médica especializada de tercer nivel a la población de la región.