Indicadores muestran una tendencia a la baja en la morosidad de los panameños con las entidades de crédito

Tendencia a pagar los compromisos económicos favorece un ambiente de inclusión financiera sostenible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por norma, los panameños cumplen a la hora de honrar sus compromisos financieros, por lo que el comportamiento de pago de enero a abril de este año continúa mostrando señales positivas.

Eso se ve reflejado en las estadísticas del cierre de abril de este 2026, donde la cartera total de crédito de personas naturales alcanza los $41,755 millones, con más de 2.4 millones de personas con al menos una referencia activa en el sistema de referencias de crédito.

Por su parte, el saldo refleja un crecimiento leve del 2.3% contra el año anterior y está acompañado por indicadores de riesgo más controlados.

Para el buró de referencia de crédito APC Experian, durante el último año esto consolida una tendencia a la mejoría, por lo que la morosidad en distintos productos financieros refleja una mayor estabilidad del sistema y una evolución favorable en los hábitos de pago de la población.

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Se detalla que uno de los principales motores del sistema, la banca, registró en abril una mora mayor a 61 días de 4.1%, mostrando una mejora significativa frente al 5.2% registrado en abril de 2025.

Se afirma que la confianza en el sistema financiero panameño evidencia una combinación entre crecimiento del crédito y control del riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este descenso, puntualiza la información, refleja una mejor disposición de pago por parte de los consumidores, en un entorno de mayor acceso al crédito.

Al referirse a los productos clave, enfocándonos en el sector bancario, con referencia a los saldos (sin considerar cuentas contra reserva), se explica que las hipotecas mantienen niveles de morosidad controlados del 4.1%, mejorando frente al 4.9% del año anterior, mientras que las tarjetas de crédito presentan una mora de 8.5%, menor al 9.4% de 2025, evidenciando un uso más responsable del crédito rotativo.

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Referente a los préstamos personas, las estadísticas indican que estos destacan con una reducción importante en morosidad, pasando de 4.8% a 2.9% que se registra a abril de 2026. Sin embargo, aclara que esta cifra podría estar influenciada por cuentas castigadas.

A nivel general, incluyendo todos los sectores, APC Experian manifiesta que el sistema muestra una mora promedio de 5.8%, contra 7% del año anterior.

La banca y cooperativas mantienen niveles moderados de morosidad, estimados en 4.1% y 7.3%, respectivamente, en tanto que otros segmentos como financieras y servicios de telecomunicaciones presentan mayores niveles de riesgo.

Análisis comparativo refleja que el saldo de crédito ha crecido de forma constante desde 2021, no así la morosidad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La información estadística agrega que adicionalmente el número de obligaciones activas continúa creciendo, superando los $5.2 millones, lo que evidencia un mayor dinamismo del crédito en la economía panameña, sin un deterioro proporcional en la calidad de cartera.

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“El comportamiento observado confirma que el leve crecimiento del crédito en Panamá se está dando de manera responsable. Vemos consumidores cada vez más conscientes de sus compromisos financieros y entidades con mejores herramientas de evaluación de riesgo”, se indicó.

El análisis comparativo muestra que, aunque el saldo de crédito ha crecido de forma constante desde 2021, la morosidad no ha seguido la misma tendencia.

Por el contrario, indica el informe de APC Experian, en varios segmentos se ha estabilizado o reducido, confirmando una vez más que el panameño es responsable con el cumplimiento del pago de sus cuentas.

Los resultados, aduce, refuerzan la confianza en el sistema financiero panameño, evidenciando una combinación positiva entre crecimiento del crédito, control del riesgo y consumidor.

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