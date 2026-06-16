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Los goles y mejores jugadas del Irán-Nueva Zelanda del Mundial 2026, en vídeo: doblete de Elijah Just y reacción persa que rescata un punto

El conjunto oceánico se adelantó dos veces y la selección asiática igualó con tantos de Rezaeian y Mohebi en el cierre de la primera jornada del grupo

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Mundial 2026 - Irán 2 - Nueva Zelanda 2 - ES

Irán ha empatado a dos con Nueva Zelanda en su estreno en el Mundial 2026, un debut cargado de contexto político por las restricciones que han rodeado la presencia del equipo persa en Estados Unidos y resuelto sobre el césped con una reacción sostenida hasta rescatar un punto.

Nueva Zelanda se ha adelantado dos veces, con goles de Elijah Just en los minutos 7 y 54, e Irán ha respondido con tantos de Ramin Rezaeian en el 32 y Mohammad Mohebi en la segunda parte para cerrar el empate en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Just se ha convertido además en el primer neozelandés en marcar dos goles en un mismo partido.

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El encuentro ha contado con arbitraje del mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, asistido por Alberto Morín y Marco Bisguerra, mientras que en el VAR ha estado Erik Yahir Miranda. El partido cerraba la actividad del Grupo G y dejaba a Irán pendiente de sus siguientes compromisos ante Bélgica y Egipto y a los neozelandeses de los suyos ante las mismas selecciones.

Estreno condicionado y reacción rápida

La selección iraní ha llegado a este estreno después de meses de incertidumbre por las medidas de la administración de Donald Trump. El equipo ha instalado su campamento en Tijuana tras cancelar su estancia prevista en Phoenix.

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El desarrollo del partido ha confirmado un guion de ida y vuelta. Nueva Zelanda golpeó primero tras una jugada combinativa entre Chris Wood, Singh y Just que terminó con una volea del dorsal 11, llegando ese primer tanto en el minuto siete y subraya el impacto que tuvo para una selección que sigue persiguiendo su primera victoria mundialista.

Elijah Just anotó un doblete ante Irán (IMAGN IMAGES via Reuters/Kirby Lee)
Elijah Just anotó un doblete ante Irán (IMAGN IMAGES via Reuters/Kirby Lee)

Nueva Zelanda había disputado hasta ahora seis partidos en Copas del Mundo, entre España 82 y Sudáfrica 2010, sin conocer la victoria. Irán, por su parte, comparecía con una trayectoria mucho más amplia: ocho Mundiales y 24 partidos, con un balance de tres victorias, cuatro empates y 17 derrotas. La igualada antes del descanso llegó en el minuto 32 tras una acción definida con un toque suave de Ramin Rezaeian tras un regate de Saman Goddhos dentro del área.

Doblete de Just y empate definitivo en un duelo abierto

El segundo tiempo repitió la estructura del primero, ya que Nueva Zelanda volvió a encontrar a Chris Wood como referencia para descargar y habilitar a Just, que firmó su doblete en el minuto 54. Irán volvió a responder cuando el partido se acercaba a su tramo decisivo.

Chris Wood ha sido la referencia de Nueva Zelanda en ataque (IMAGN IMAGES via Reuters/Kiyoshi Mio)
Chris Wood ha sido la referencia de Nueva Zelanda en ataque (IMAGN IMAGES via Reuters/Kiyoshi Mio)

La jugada nació en una transición que permitió a Rezaeian poner un centro medido a la cabeza de Mohammad Mohebi, que remató sin oposición para establecer el 2-2 definitivo. El foco sobre Irán no se ha limitado al fútbol, pues la participación de la selección persa ha sido recibida con alivio después del clima hostil en torno a las decisiones de Trump, y que en Tijuana el equipo ha sido recibido como un héroe y ha recibido incluso la visita del senador Gerardo Fernández Noroña.

Mohammad Mohebbi celebrando el segundo gol de Irán (REUTERS/Daniel Cole)
Mohammad Mohebbi celebrando el segundo gol de Irán (REUTERS/Daniel Cole)

En el plano estrictamente deportivo el empate ha dejado a Mehdi Taremi en un papel discreto y ha dado visibilidad al peso ofensivo de Nueva Zelanda a través de Tim Payne, Chris Wood y, sobre todo, Just. Además, el conjunto oceánico continuará ahora su recorrido en el Mundial de 2026 ante Egipto y Bélgica, mientras Irán afrontará sus próximos partidos del grupo ante Bélgica y Egipto.

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