"Sabés que sos a la única que le voy a contestar algo porque nos conocemos y tenemos buena onda, pero no soy del palo ni me interesa serlo", escribió Tasín. "Lo único que te digo es que Nicole es divina, la pasamos genial juntos y lamentablemente por diversos motivos no pudimos seguir estando bien y decidimos no estar más juntos", agregó el empresario.