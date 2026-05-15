‘Subnautica 2′ alcanza 2 millones de ventas y 600 mil jugadores simultáneos en 12 horas

Subnautica 2 - Unknown Worlds - Krafton

El lanzamiento de Subnautica 2 en acceso anticipado ha generado una notable repercusión en la industria. En tan solo 12 horas, el título superó las 2 millones de ventas y alcanzó un máximo de más de 651,000 jugadores simultáneos a nivel global. Esta cifra no solo marca uno de los debuts más sólidos en el género de supervivencia, sino que también se produce en medio de una serie de disputas legales y cambios en la dirección del estudio Unknown Worlds. ¿Cómo logró Subnautica 2 este nivel de éxito a pesar de un desarrollo complicado, desacuerdos internos y la presión de su editor Krafton?

El camino hacia el lanzamiento de esta segunda entrega estuvo lejos de ser directo. El desarrollo del juego se vio obstaculizado por numerosos enfrentamientos entre Unknown Worlds y su empresa matriz, Krafton. Durante el año previo al lanzamiento, Krafton tomó la decisión de despedir a los principales líderes del estudio: Ted Gill, CEO; Charlie Cleveland, cofundador y director creativo; y Max McGuire, cofundador y director técnico. Según la versión oficial, se debió a una “ausencia de liderazgo central” y una “traición a la confianza de los fans”. No obstante, los afectados respondieron públicamente que los despidos buscaban eludir el pago de un bono de 250 millones de dólares, relacionado con el éxito comercial del juego en Early Access.

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Meses después, un tribunal restituyó a Ted Gill al cargo de CEO, y la tensión aumentó cuando Krafton anunció internamente la fecha de lanzamiento de Subnautica 2 para mayo, a pesar de que la decisión correspondía al CEO reinstalado. Esta serie de acciones legales y desacuerdos corporativos puso en primer plano la discusión sobre la responsabilidad y los intereses de los estudios frente a las grandes editoras, una conversación que no resulta nueva, pero sigue afectando a grandes y pequeños títulos por igual.

A pesar del entorno corporativo adverso, el debut de Subnautica 2 fue sobresaliente. El 14 de mayo, apenas una hora después de su lanzamiento, los canales oficiales informaron que ya se habían vendido más de un millón de copias. Pocas horas más tarde, esa cifra se duplicó. Unknown Worlds reportó más de 2 millones de unidades vendidas en solo 12 horas, lo que situó al juego en la cima de las listas de ventas internacionales.

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La magnitud de estos resultados también se evidencia en la cantidad de usuarios activos, con más de 467,000 jugadores simultáneos solo en Steam, con un pico total superior a 651,000 al sumar Xbox Game Preview y Epic Games Store. Este dato posiciona a Subnautica 2 como el vigésimo noveno juego con mayor concurrencia simultánea en la historia de Steam.

En comparación, el primer Subnautica había alcanzado un máximo de 51,156 jugadores durante toda su historia, mientras que su secuela previa, Subnautica: Below Zero, llegó a 42,115. Para poner el impacto en contexto, otros éxitos recientes del género survival como Rust y Windrose alcanzaron máximos de poco más de 262,000 y 222,000 respectivamente, quedando por debajo del fenómeno que representa Subnautica 2.

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Esta situación también pone de manifiesto que alcanzar grandes cifras de ventas no protege a los creadores de posibles disputas legales y conflictos internos. Los jugadores, por su parte, suelen estar ajenos a estas situaciones, pero son quienes se ven impactados, para bien o para mal, por las políticas y decisiones adoptadas por las corporaciones en torno al acceso y la calidad del producto final.