¿Eres mujer y trabajas para el ISSSTE? Así podrás jubilarte antes de los 60 años en 2026

Un nuevo ajuste en las reglas de retiro abrirá la puerta a una jubilación más temprana para miles de trabajadoras del sector público

Las trabajadoras afiliadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tendrán nuevas condiciones para acceder a la jubilación anticipada a partir de 2026.

Gracias a las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), miles de empleadas del sector público podrán retirarse antes de cumplir los 60 años.

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La reforma contempla una reducción gradual en la edad mínima de retiro para quienes permanecen bajo el Régimen Décimo Transitorio, esquema que continúa vigente para trabajadores que no migraron al sistema de cuentas individuales tras la reforma de 2007.

Con esta medida, las mujeres podrán jubilarse oficialmente a los 56 años en 2026, dos años antes que los hombres, quienes deberán cumplir al menos 58 años para acceder al mismo beneficio.

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¿Quiénes podrán jubilarse antes en 2026?

La jubilación anticipada aplicará únicamente para trabajadoras afiliadas al ISSSTE que cumplan con condiciones específicas relacionadas con edad, años de servicio y régimen pensionario.

Uno de los requisitos principales es pertenecer al Régimen Décimo Transitorio. Esto significa que la trabajadora debió mantenerse en el esquema tradicional de pensión y no haber elegido el sistema de cuentas individuales o bonos de pensión implementado tras la reforma de 2007.

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Dos mujeres con vestimenta formal de oficina revisan cuidadosamente unos papeles en una mesa de trabajo, destacando una carpeta con el logo del ISSSTE en un entorno institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, será obligatorio contar con al menos 28 años de cotización ante el ISSSTE. En el caso de los hombres, el requisito continuará siendo de 30 años de servicio.

La tercera condición será tener la edad mínima requerida para el periodo correspondiente. Para 2026, las mujeres podrán retirarse a partir de los 56 años.

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Las autoridades aclararon que esta disposición aplica exclusivamente para la modalidad de Pensión por Jubilación, por lo que quedan fuera otros esquemas como la pensión por cesantía en edad avanzada o por edad y tiempo de servicios.

Calendario oficial de reducción de edad para jubilarse

El nuevo decreto establece una disminución gradual de la edad mínima de retiro entre 2025 y 2034, diferenciando entre mujeres y hombres.

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El calendario oficial quedó de la siguiente manera:

Mujeres

2025 a 2027: 56 años

2028 a 2030: 55 años

2031 a 2033: 54 años

2034 en adelante: 53 años

Hombres

2025 a 2027: 58 años

2028 a 2030: 57 años

2031 a 2033: 56 años

2034 en adelante: 55 años

Con esta modificación, el gobierno federal busca reconocer la trayectoria laboral de las trabajadoras del Estado y atender las desigualdades históricas relacionadas con la doble jornada laboral que muchas mujeres desempeñan tanto en el ámbito profesional como en el hogar.

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Reforma beneficiará a miles de trabajadores del Estado

De acuerdo con la información difundida tras la publicación del decreto, cerca de 900 mil trabajadores que permanecen en el régimen tradicional podrían verse beneficiados con este ajuste en las condiciones de retiro.

La medida también pretende garantizar un acceso más digno a la pensión y evitar que la edad mínima continúe aumentando de manera progresiva en los próximos años.

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Infografía muestra las nuevas edades y requisitos para la jubilación anticipada de mujeres del sector público afiliadas al ISSSTE, según el decreto impulsado por Claudia Sheinbaum. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas señalan que este cambio representa uno de los ajustes más importantes en materia pensionaria para trabajadores del sector público en la última década, especialmente para las mujeres afiliadas al ISSSTE que buscan retirarse antes de los 60 años sin perder el derecho a una pensión por jubilación.