El programa también contó con el testimonio de Gonzalo Nannis, hermano de Mariana, con quien mantiene una pésima relación. "Voy a contar algo corto para que se muestre la magnitud de la siniestra ésta. Cuando murió mi vieja -que no me avisaron- mi vieja estuvo un mes internada, yo estaba acá, no me avisaron tanto a mi hermano como a mí. Había algo que no me cerraba. Yo le había prestado una plata importante a mi mamá en el año '96. Mi vieja no me la pagó, tenía que vender una propiedad. Mi hermano me la negaba a mi mamá, mi vieja me entero que muere que estuvo un mes internada y nadie me avisa", expresó.