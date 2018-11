Según su testimonio, fue la mediática quien distanció a Claudio de su familia: "Cuando nacieron los mellizos (Charlotte y Alexander) ni siquiera pude verlos porque estaban en la habitación con su madre. Y ella, lamentablemente, no me dejó entrar". Confesó que sí conoce a Axel, el mayor de los hijos del ex futbolista, y agregó: "Hace mucho que no lo veo a Claudio. Pero siempre que viene para acá, pasa a verme y me llama por teléfono. Claudio tiene su familia y lo entiendo, aunque me gustaría verlo más seguido. Cuando puede me ayuda, siempre se acordó de mí".