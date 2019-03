Ni bien hizo su presentación, Alberto le contó al conductor la promesa que se había hecho. "Tengo un problemón. Mi señora se va a enterar ahora mismo. Hice una promesa: si (Belén) no se moja, me afeito el bigote. Si ganamos me afeito, ya. Y mi señora, ¡contenta de la vida!", reveló el participante, dejando en claro que a su esposa no le gustaba mucho su look.