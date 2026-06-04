Jennifer Pedraza cobró todas las burlas que la izquierda hizo sobre Sergio Fajardo ahora que buscan sus votos: “Nos han maltratado”

Levy Rincón y Santiago Moure ironizaban sobre el bajo desempeño de Sergio Fajardo en las encuestas antes de la primera vuelta - crédito @ManuelMurit/X

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza se pronunció con dureza contra el creador de contenido Levy Rincón, luego de que este y el locutor Santiago Moure hicieran comentarios sobre la baja intención de voto del candidato presidencial Sergio Fajardo, semanas antes de las elecciones del 31 de mayo.

En la conversación, difundida en redes sociales, Levy Rincón resaltó que Fajardo apenas alcanzaba el 1,1% en las encuestas, con un leve aumento de 0,1%. Al sumar los apoyos de la también candidata Claudia López, explicaron, el resultado iba a llegar a un escaso 2%.

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Entre bromas, Moure y Rincón señalaron la dificultad de “sumar” votos para Fajardo. “Ya no suma, resta”, comentó Rincón, en referencia al desempeño del candidato en las encuestas. Además, hicieron mención humorística sobre la reposición de votos, un mecanismo de financiación de campañas, sugiriendo que el excandidato de centro podría perderlo debido a su baja votación.

Levy Rincón y Santiago Moure ironizaron sobre el bajo desempeño de Sergio Fajardo en las encuestas, antes de las elecciones de primera vuelta - crédito @levy.rincon/Instagram

La realidad de los resultados electorales fue distinta, puesto que Sergio Fajardo obtuvo 1.009.073 votos, equivalentes al 4,26%, al quedar en el cuarto lugar. Claudia López, por su parte, alcanzó 225.517 votos, es decir, 0,95 %, por lo que ocupó la quinta posición.

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La discusión ocurre en medio de los movimientos políticos que se intensificaron tras la primera vuelta presidencial, puesto que Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, no logró el primer lugar que le atribuían varias encuestas y terminó por detrás de Abelardo de la Espriella.

Jennifer Pedraza habló de lo que el centro sufrió en la política

En ese escenario, la izquierda comenzó a mirar hacia el electorado de centro que respaldó a Sergio Fajardo, que superó el millón de votos, con el objetivo de sumar apoyos decisivos para la segunda vuelta. En medio de ese escenario, y recordando las burlas que en su momento recibió el excandidato, Jennifer Pedraza, que además fue jefa de debate de su campaña, reaccionó a los comentarios de Levy Rincón y Santiago Moure, especialmente ante el nuevo panorama político que se abre tras la primera vuelta.

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“Sí, nos han maltratado de maneras muy dolorosas. Yo lo he vivido. A veces me daba miedo salir a volantear en campaña. La misma que me invitó un café hace poco, antes me atacaba en redes. Por eso y muchas cosas más competimos contra ellos en 1 vuelta. Pero la segunda vuelta nos supera. Es el futuro de 50 millones de personas. Encontremos otros argumentos para justificar nuestro voto. El decálogo es un gran ejemplo de eso”, escribió Pedraza en X.

Jennifer Pedraza cuestionó a Levy Rincón tras recordar las burlas que recibió Sergio Fajardo durante la campaña presidencial - crédito @JeniferPedraz/X

Aunque no la mencionó directamente, las palabras de Pedraza estuvieron dirigidas a Mafe Carrascal, una de las principales figuras de la campaña presidencial de Iván Cepeda y lideresa del Pacto Histórico. La referencia surgió a propósito de la invitación a un café que la representante habría planteado en medio de los acercamientos políticos que buscó tras las elecciones.

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Las palabras de Pedraza radican en que ambas congresistas protagonizaron varios choques y diferencias en la Cámara de Representantes, antecedentes que dejaron en evidencia las tensiones existentes entre los dos sectores pese a los intentos de acercamiento de cara a la segunda vuelta.

En su mensaje, la congresista resaltó la necesidad de enfocar el debate en argumentos sólidos y en la importancia de la segunda vuelta electoral, dejando de lado burlas y ataques personales que, según ella, no aportan al análisis político ni al ejercicio democrático.

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“Es el futuro de 50 millones de personas. Encontremos otros argumentos para justificar nuestro voto”, insistió Pedraza, al hacer un llamado a la reflexión más allá de la anécdota humorística de Rincón y Moure.

Jennifer Pedraza defendió el valor electoral de Sergio Fajardo de cara a las elecciones presidenciales de segunda vuelta - crédito @jenniferpedrazas/Instagram - Reuters

Así, el voto de centro se convirtió en una pieza clave para la segunda vuelta. Tanto la izquierda como la derecha buscan conquistar a los electores que respaldaron a Sergio Fajardo y otros candidatos, aunque las tensiones y reproches del pasado podrían dificultar esos acercamientos.

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