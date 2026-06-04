Colombia

Jennifer Pedraza cobró todas las burlas que la izquierda hizo sobre Sergio Fajardo ahora que buscan sus votos: “Nos han maltratado”

La representante a la Cámara reaccionó a unos comentarios de Levy Rincón y Santiago Moure contra el líder político, justo cuando su electorado cobra protagonismo de cara a la segunda vuelta

Guardar
Google icon

Levy Rincón y Santiago Moure ironizaban sobre el bajo desempeño de Sergio Fajardo en las encuestas antes de la primera vuelta - crédito @ManuelMurit/X

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza se pronunció con dureza contra el creador de contenido Levy Rincón, luego de que este y el locutor Santiago Moure hicieran comentarios sobre la baja intención de voto del candidato presidencial Sergio Fajardo, semanas antes de las elecciones del 31 de mayo.

En la conversación, difundida en redes sociales, Levy Rincón resaltó que Fajardo apenas alcanzaba el 1,1% en las encuestas, con un leve aumento de 0,1%. Al sumar los apoyos de la también candidata Claudia López, explicaron, el resultado iba a llegar a un escaso 2%.

PUBLICIDAD

Entre bromas, Moure y Rincón señalaron la dificultad de “sumar” votos para Fajardo. “Ya no suma, resta”, comentó Rincón, en referencia al desempeño del candidato en las encuestas. Además, hicieron mención humorística sobre la reposición de votos, un mecanismo de financiación de campañas, sugiriendo que el excandidato de centro podría perderlo debido a su baja votación.

Levy Rincón y Santiago Moure ironizaron sobre el bajo desempeño de Sergio Fajardo en las encuestas, antes de las elecciones de primera vuelta - crédito @levy.rincon/Instagram
Levy Rincón y Santiago Moure ironizaron sobre el bajo desempeño de Sergio Fajardo en las encuestas, antes de las elecciones de primera vuelta - crédito @levy.rincon/Instagram

La realidad de los resultados electorales fue distinta, puesto que Sergio Fajardo obtuvo 1.009.073 votos, equivalentes al 4,26%, al quedar en el cuarto lugar. Claudia López, por su parte, alcanzó 225.517 votos, es decir, 0,95 %, por lo que ocupó la quinta posición.

PUBLICIDAD

La discusión ocurre en medio de los movimientos políticos que se intensificaron tras la primera vuelta presidencial, puesto que Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, no logró el primer lugar que le atribuían varias encuestas y terminó por detrás de Abelardo de la Espriella.

Jennifer Pedraza habló de lo que el centro sufrió en la política

En ese escenario, la izquierda comenzó a mirar hacia el electorado de centro que respaldó a Sergio Fajardo, que superó el millón de votos, con el objetivo de sumar apoyos decisivos para la segunda vuelta. En medio de ese escenario, y recordando las burlas que en su momento recibió el excandidato, Jennifer Pedraza, que además fue jefa de debate de su campaña, reaccionó a los comentarios de Levy Rincón y Santiago Moure, especialmente ante el nuevo panorama político que se abre tras la primera vuelta.

“Sí, nos han maltratado de maneras muy dolorosas. Yo lo he vivido. A veces me daba miedo salir a volantear en campaña. La misma que me invitó un café hace poco, antes me atacaba en redes. Por eso y muchas cosas más competimos contra ellos en 1 vuelta. Pero la segunda vuelta nos supera. Es el futuro de 50 millones de personas. Encontremos otros argumentos para justificar nuestro voto. El decálogo es un gran ejemplo de eso”, escribió Pedraza en X.

Jennifer Pedraza cuestionó a Levy Rincón tras recordar las burlas que recibió Sergio Fajardo durante la campaña presidencial - crédito @JeniferPedraz/X
Jennifer Pedraza cuestionó a Levy Rincón tras recordar las burlas que recibió Sergio Fajardo durante la campaña presidencial - crédito @JeniferPedraz/X

Aunque no la mencionó directamente, las palabras de Pedraza estuvieron dirigidas a Mafe Carrascal, una de las principales figuras de la campaña presidencial de Iván Cepeda y lideresa del Pacto Histórico. La referencia surgió a propósito de la invitación a un café que la representante habría planteado en medio de los acercamientos políticos que buscó tras las elecciones.

Las palabras de Pedraza radican en que ambas congresistas protagonizaron varios choques y diferencias en la Cámara de Representantes, antecedentes que dejaron en evidencia las tensiones existentes entre los dos sectores pese a los intentos de acercamiento de cara a la segunda vuelta.

En su mensaje, la congresista resaltó la necesidad de enfocar el debate en argumentos sólidos y en la importancia de la segunda vuelta electoral, dejando de lado burlas y ataques personales que, según ella, no aportan al análisis político ni al ejercicio democrático.

“Es el futuro de 50 millones de personas. Encontremos otros argumentos para justificar nuestro voto”, insistió Pedraza, al hacer un llamado a la reflexión más allá de la anécdota humorística de Rincón y Moure.

- crédito @jenniferpedrazas/Instagram - Reuters
Jennifer Pedraza defendió el valor electoral de Sergio Fajardo de cara a las elecciones presidenciales de segunda vuelta - crédito @jenniferpedrazas/Instagram - Reuters

Así, el voto de centro se convirtió en una pieza clave para la segunda vuelta. Tanto la izquierda como la derecha buscan conquistar a los electores que respaldaron a Sergio Fajardo y otros candidatos, aunque las tensiones y reproches del pasado podrían dificultar esos acercamientos.

Temas Relacionados

Jennifer PedrazaLevy RincónSantiago MoureSergio FajardoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Foro de candidatos a la rectoría de la Universidad de Antioquia fue suspendido tras fuertes disturbios: Petro reaccionó a la polémica

Los enfrentamientos protagonizados por cerca de 40 encapuchados dentro y en los alrededores del campus obligaron a evacuar la institución y cancelar las actividades universitarias

Foro de candidatos a la rectoría de la Universidad de Antioquia fue suspendido tras fuertes disturbios: Petro reaccionó a la polémica

Colombia se queda con menos subsidios de vivienda y los hogares pobres son los más afectados: dicen por qué ahora se prefiere el arriendo

Nuevas tendencias de consumo, impacto de los residentes en el exterior y la informalidad contractual obligan a ajustar estrategias empresariales y redefinir la sostenibilidad del mercado

Colombia se queda con menos subsidios de vivienda y los hogares pobres son los más afectados: dicen por qué ahora se prefiere el arriendo

Icetex abrió nueva convocatoria del fondo para educación superior: financiará hasta el 90% de la matrícula para beneficiarios de la Ley 1979 de 2019

El programa cubrirá estudios de pregrado y posgrado y contempla la posibilidad de perdón del saldo tras la graduación, siempre que se cumplan los requisitos y se radiquen soportes dentro de 18 meses

Icetex abrió nueva convocatoria del fondo para educación superior: financiará hasta el 90% de la matrícula para beneficiarios de la Ley 1979 de 2019

La Dimayor anunció el “fixture” de la Liga BetPlay II-2026: hay clásicos en la recta final del “todos contra todos”

La Dimayor confirmó que la fase final del campeonato se definirá por grupos en el segundo semestre, un formato que no se usó en el torneo del primer semestre y cambia el camino al título

La Dimayor anunció el “fixture” de la Liga BetPlay II-2026: hay clásicos en la recta final del “todos contra todos”

Denuncian entrega de huevos a cambio de apoyo político en Medellín: “Qué huevonada con Iván Cepeda”

La concejala Claudia Carrasquilla pidió que las autoridades que intervengan en este tipo de entregas solidarias

Denuncian entrega de huevos a cambio de apoyo político en Medellín: “Qué huevonada con Iván Cepeda”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Sheila Gándara habría lanzado nueva indirecta a Juanda Caribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Karma”

Sheila Gándara habría lanzado nueva indirecta a Juanda Caribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Karma”

El fenómeno “Dai Dai”: la canción de Shakira para el Mundial impulsa el aprendizaje de idiomas

Así fue el bautizo de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe: revelaron imágenes de la reunión privada

Comic Con Colombia 2026 tendrá como invitado a Superman: habrá firmas, fotos y videos personalizados

Sara Corrales sorprendió en redes con su figura a 15 días de dar a luz: “No he entrenado”

Deportes

La Dimayor anunció el “fixture” de la Liga BetPlay II-2026: hay clásicos en la recta final del “todos contra todos”

La Dimayor anunció el “fixture” de la Liga BetPlay II-2026: hay clásicos en la recta final del “todos contra todos”

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: confirmado día y hora del duelo por octavos de final de Copa Libertadores

Colombia y el “Milagro de Arica” en el Mundial Chile 1962: la historia del 4-4 contra la Unión Soviética y el gol olímpico de Marcos Coll

En video: Richard Ríos se quedaría sin técnico, José Mourinho será el próximo entrenador del Real Madrid

Es oficial: esta es la hora en la que la selección Colombia viajará a San Diego, Estados Unidos, para la Copa del Mundo 2026