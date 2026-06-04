Crimen y Justicia

Llamaron para denunciar el robo de una tarjeta de crédito y les robaron $400 millones: la estafa a un colegio de bioquímicos

Sucedió en la provincia de Neuquén. Mientras los empleados de la entidad intentaban bloquear el plástico sustraído, fueron engañados por ciberdelincuentes que se hicieron pasar por representantes bancarios. La investigación sigue la ruta del dinero transferido a más de 20 cuentas

Guardar
Google icon
Colegio de Bioquímicos de Neuquén
El Colegio de Bioquímicos de Neuquén tiene 57 años de antigüedad

El robo de una tarjeta de crédito derivó en una estafa millonaria.

Sucedió en el Colegio de Bioquímicos de Neuquén, el pasado 29 de mayo, luego de un un hecho de inseguridad en sus oficinas. Cuando los empleados intentaron denunciar el faltante y bloquear el plástico, terminaron siendo víctimas de una maniobra de phishing que permitió a ciberdelincuentes desviar cerca de 400 millones de pesos.

PUBLICIDAD

Según pudo reconstruir Infobae, todo comenzó durante la mañana de ese viernes, cuando personal de la institución llegó a la sede y descubrió que desconocidos habían ingresado tras violentar las oficinas. Entre los elementos robados había una tarjeta de crédito Visa del Banco Galicia.

A partir de ese momento se activaron distintas gestiones para denunciar el hecho. Mientras un empleado se dirigió a la Comisaría Primera para radicar la denuncia por el robo, otra trabajadora intentó comunicarse con la entidad bancaria para dar de baja la tarjeta sustraída. Fue entonces cuando comenzó la maniobra fraudulenta.

PUBLICIDAD

Primer plano de una persona sosteniendo un teléfono móvil con una mano y una tarjeta de crédito dorada en la otra, con una camisa azul
Una persona sostiene un teléfono móvil y una tarjeta de crédito, lista para realizar una compra o transacción en línea. (Freepik)

“Ellos buscaron en Internet un número que creían que correspondía al banco y terminaron contactándose con delincuentes que habían montado una página falsa simulando ser la entidad”, explicó a Infobae el Comisario Inspector César Juárez, jefe del Departamento de Delitos Económicos de Neuquén.

De acuerdo con el investigador, los estafadores utilizaron una modalidad conocida como phishing, una técnica basada en la suplantación de identidad para obtener información sensible de las víctimas.

“Los derivaron a WhatsApp y desde ahí comenzó toda la maniobra. Siempre creyeron que estaban hablando con empleados del banco”, detalló Juárez.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por los investigadores, uno de los empleados permaneció más de dos horas en comunicación con los supuestos representantes de la entidad financiera. Durante ese tiempo, los delincuentes fueron guiándolos paso a paso mientras obtenían información que les permitió acceder a las cuentas del colegio.

Les pedían que no le dieran importancia a las notificaciones que iban llegando. Simulaban ser personal bancario y los iban conduciendo en cada uno de los pasos”, agregó el jefe policial.

La maniobra culminó con transferencias por aproximadamente 400 millones de pesos desde las cuentas de la institución hacia cuentas controladas por los estafadores.

Estafa Colegiuo Bioquímicos de Neuquén

La causa es investigada por la fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén, mientras especialistas en delitos informáticos trabajan para reconstruir el recorrido del dinero.

“Estamos siguiendo la trazabilidad de los fondos. No fue una sola cuenta de destino, sino más de veinte”, indicó Juárez.

Por el momento no hay detenidos ni imputados.

Ante este tipo de casos, el jefe de Delitos Económicos recomendó verificar siempre que los contactos y sitios web sean oficiales, no compartir claves, tokens ni códigos de seguridad, desconfiar de supuestos operadores que se comuniquen por WhatsApp o redes sociales y nunca realizar transferencias de dinero para “resolver un problema”. Además, ante una sospecha de estafa, aconsejó cortar inmediatamente la comunicación, bloquear al interlocutor y realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

“Los delincuentes aprovechan momentos de vulnerabilidad y urgencia. Cuando una persona está atravesando una situación de estrés, como el robo de una tarjeta, es más fácil que caiga en estas maniobras. La urgencia es enemiga de la seguridad”, concluyó.

Temas Relacionados

NeuquénColegio de BioquímicosÚltimas NoticiasPhishing

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un policía de Misiones fue detenido y desplazado de la fuerza por robarle la tarjeta de crédito a un preso

La investigación comenzó tras la denuncia de la víctima, quien al quedar en libertad advirtió la falta. El agente fue identificado gracias a los registros bancarios y las cámaras de seguridad

Un policía de Misiones fue detenido y desplazado de la fuerza por robarle la tarjeta de crédito a un preso

La joven que denunció a Barrelier un año antes del femicidio de Agostina Vega: “Creí que me había vendido a una red de trata”

La víctima relató el calvario que padeció dentro de la casa del acusado, cómo logró escapar y sus sospechas sobre las otras personas presentes durante el episodio

La joven que denunció a Barrelier un año antes del femicidio de Agostina Vega: “Creí que me había vendido a una red de trata”

El clan Hereñú y el crimen de Benjamín Scerra: imputarán al presunto autor de las 20 puñaladas

Dos integrantes de la familia ya fueron acusados por el homicidio del joven de 19 años. El próximo viernes acusarán al presunto autor material, quien cayó el fin de semana en San Nicolás tras haber sido denunciado por violencia de género

El clan Hereñú y el crimen de Benjamín Scerra: imputarán al presunto autor de las 20 puñaladas

Se entregó un adolescente de 16 años por el crimen del comisario en La Matanza y ya son dos los detenidos

La causa por el asesinato de Diego Ponce pasó al fuero de Responsabilidad Juvenil. El otro sospechoso bajo arresto, de 19 años, se negó a declarar

Se entregó un adolescente de 16 años por el crimen del comisario en La Matanza y ya son dos los detenidos

Detuvieron en Mar del Plata al hombre que dejó una falsa bomba con un escrito en mensaje árabe frente a un edificio judicial

La Policía de la Ciudad lo identificó mediante cámaras de seguridad y huellas halladas en el artefacto abandonado en la puerta de los tribunales de Viamonte. Será indagado por intimidación pública

Detuvieron en Mar del Plata al hombre que dejó una falsa bomba con un escrito en mensaje árabe frente a un edificio judicial

DEPORTES

EN VIVO: la selección argentina se entrena a puertas abiertas en Kansas City con el foco puesto en los lesionados y el equipo ante Honduras

EN VIVO: la selección argentina se entrena a puertas abiertas en Kansas City con el foco puesto en los lesionados y el equipo ante Honduras

Quién es Giulia Ciancio, la modelo italiana novia de Leo Balerdi: el viaje que la llevó a enamorarse de la Argentina

El ayudante de campo de Claudio Úbeda habló por primera vez después de su salida de Boca Juniors: “¿Y ahora qué?"

De luchar contra la depresión a las semifinales en París: Maja Chwalinska, la sorpresa de Roland Garros

Las dos tentadoras ofertas que recibió Mauro Icardi: la chance de un encendido clásico con Messi

TELESHOW

Araceli González relató cómo se reconcilió con Adrián Suar: “Mandé un hola y empezó una charla maravillosa”

Araceli González relató cómo se reconcilió con Adrián Suar: “Mandé un hola y empezó una charla maravillosa”

Cami Mayan habló sobre Alexis Mac Allister y las mujeres de la Scaloneta a días del comienzo del Mundial 2026: “Tengo buena relación”

Evangelina Anderson acompañó a su hijo Bastián Demichelis a cumplir uno de sus objetivos: “Ya rindió el examen teórico”

El mal momento de Lola y Yanina Latorre en Budapest: “Mi hermano casi se agarra a trompadas con un francés”

El llanto de Danelik por no regresar a la casa de Gran Hermano que se hizo viral: "Tengo un nudo en la garganta"

INFOBAE AMÉRICA

Autoridades envían a detención provisional a presunto asesino de fiscal panameña Patricia Ossa

Autoridades envían a detención provisional a presunto asesino de fiscal panameña Patricia Ossa

Adecuaciones curriculares aumentan en Costa Rica: más de 157,000 estudiantes reciben apoyos educativos

Irán dijo que mantiene abierto el diálogo con Estados Unidos, pero que no hay avances hacia un acuerdo final

Crece el rechazo a los bloqueos en Bolivia: murió una niña con cáncer que no pudo llegar a La Paz para recibir quimioterapia

El arte es cada vez más inclusivo en El Salvador: llega a la niñez, adultos mayores y personas con discapacidad