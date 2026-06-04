Llamaron para denunciar el robo de una tarjeta de crédito y les robaron $400 millones: la estafa a un colegio de bioquímicos

El Colegio de Bioquímicos de Neuquén tiene 57 años de antigüedad

El robo de una tarjeta de crédito derivó en una estafa millonaria.

Sucedió en el Colegio de Bioquímicos de Neuquén, el pasado 29 de mayo, luego de un un hecho de inseguridad en sus oficinas. Cuando los empleados intentaron denunciar el faltante y bloquear el plástico, terminaron siendo víctimas de una maniobra de phishing que permitió a ciberdelincuentes desviar cerca de 400 millones de pesos.

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Según pudo reconstruir Infobae, todo comenzó durante la mañana de ese viernes, cuando personal de la institución llegó a la sede y descubrió que desconocidos habían ingresado tras violentar las oficinas. Entre los elementos robados había una tarjeta de crédito Visa del Banco Galicia.

A partir de ese momento se activaron distintas gestiones para denunciar el hecho. Mientras un empleado se dirigió a la Comisaría Primera para radicar la denuncia por el robo, otra trabajadora intentó comunicarse con la entidad bancaria para dar de baja la tarjeta sustraída. Fue entonces cuando comenzó la maniobra fraudulenta.

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Una persona sostiene un teléfono móvil y una tarjeta de crédito, lista para realizar una compra o transacción en línea. (Freepik)

“Ellos buscaron en Internet un número que creían que correspondía al banco y terminaron contactándose con delincuentes que habían montado una página falsa simulando ser la entidad”, explicó a Infobae el Comisario Inspector César Juárez, jefe del Departamento de Delitos Económicos de Neuquén.

De acuerdo con el investigador, los estafadores utilizaron una modalidad conocida como phishing, una técnica basada en la suplantación de identidad para obtener información sensible de las víctimas.

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“Los derivaron a WhatsApp y desde ahí comenzó toda la maniobra. Siempre creyeron que estaban hablando con empleados del banco”, detalló Juárez.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por los investigadores, uno de los empleados permaneció más de dos horas en comunicación con los supuestos representantes de la entidad financiera. Durante ese tiempo, los delincuentes fueron guiándolos paso a paso mientras obtenían información que les permitió acceder a las cuentas del colegio.

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“Les pedían que no le dieran importancia a las notificaciones que iban llegando. Simulaban ser personal bancario y los iban conduciendo en cada uno de los pasos”, agregó el jefe policial.

La maniobra culminó con transferencias por aproximadamente 400 millones de pesos desde las cuentas de la institución hacia cuentas controladas por los estafadores.

La causa es investigada por la fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén, mientras especialistas en delitos informáticos trabajan para reconstruir el recorrido del dinero.

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“Estamos siguiendo la trazabilidad de los fondos. No fue una sola cuenta de destino, sino más de veinte”, indicó Juárez.

Por el momento no hay detenidos ni imputados.

Ante este tipo de casos, el jefe de Delitos Económicos recomendó verificar siempre que los contactos y sitios web sean oficiales, no compartir claves, tokens ni códigos de seguridad, desconfiar de supuestos operadores que se comuniquen por WhatsApp o redes sociales y nunca realizar transferencias de dinero para “resolver un problema”. Además, ante una sospecha de estafa, aconsejó cortar inmediatamente la comunicación, bloquear al interlocutor y realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

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“Los delincuentes aprovechan momentos de vulnerabilidad y urgencia. Cuando una persona está atravesando una situación de estrés, como el robo de una tarjeta, es más fácil que caiga en estas maniobras. La urgencia es enemiga de la seguridad”, concluyó.