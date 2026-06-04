Lucas se derrumba tras descubrir la infidelidad de Yuli con Óscar en ‘La isla de las tentaciones’ en una noche marcada por nuevos enfrentamientos en la hoguera

La noche de 'La isla de las tentaciones' deja a Lucas devastado y multiplica los enfrentamientos en la hoguera (Telecinco)

La última entrega de ‘La isla de las tentaciones’ ha dejado a Lucas completamente roto al descubrir en la hoguera mixta que Yuli ha mantenido relaciones sexuales con Óscar en varias ocasiones, un giro que ha desatado las lágrimas de Alba y Leila y ha concentrado algunos de los momentos de mayor tensión del programa.

Lucas ha visto primero a Yuli compartiendo tiempo con Óscar y después ha descubierto que ambos habían tenido sexo varias veces en Villa Deseo. La reacción le ha llevado a levantarse de su asiento, pedir agua y acabar definiéndose con una frase tajante: “Estoy roto, me puedes pinchar que no voy a sangrar”.

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El participante ha llegado a la hoguera tras mucho tiempo sin ver imágenes de su pareja. Antes de empezar, ha admitido que pensaba “más en ella que en él mismo”, y las primeras escenas ya le han afectado al comprobar la complicidad creciente entre Yuli y el tentador.

Lucas, entre el dolor y la resignación

Su primera respuesta ha combinado dolor y resignación. “Me duele todo lo que veo, ver que mi novia se está dejando llevar así no me gusta, no me sienta bien. Me parte, pero si es lo que ella quiere, yo no quiero verla mal. Si le hace feliz a ella es que a lo mejor yo no soy la persona que esperaba”, ha dicho Lucas.

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El momento más duro ha llegado cuando las imágenes le han mostrado que Yuli había dado un paso más con Óscar y había mantenido sexo con él en varias ocasiones. Miguel, que compartía la hoguera con Lucas, Alba y Leila, ha reaccionado incrédulo con un “No, por favor”.

La reacción de Lucas refleja el impacto de la traición en la hoguera en 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)

Lucas ha asegurado que no podía ver las imágenes, se ha levantado y luego ha vuelto a acercarse a la tableta para entender qué estaba ocurriendo con su pareja en la villa. Después de pedir agua, ha intentado ordenar lo que sentía con una mezcla de afecto y ruptura: “Para mí va a seguir siendo una gran mujer, todo el mundo tenemos derecho a cometer errores, espero que haya acertado y si es un cambio que sea para mejor. A mí me ha demostrado que no me quiere a ella”.

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La escena ha afectado de inmediato a Leila, que solo ha acertado a decirle “lo siento”. Poco después, nuevas imágenes han vuelto a mostrar a Yuli en la cama con Óscar y compartiendo gestos de cariño en la villa, además de una intervención de la propia Leila, que en esas secuencias decía que ambos hacían buena pareja.

La tensión ha desembocado en el derrumbe definitivo de Lucas. Sandra Barneda le ha abrazado y le ha dicho: “Lo siento mucho, tienes que pensar en ti”, después de verle incapaz de contenerse mientras insistía en que Yuli seguía siendo una mujer que valía la pena pese a lo duro que resultaba verla con otra persona.

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Los otros choques de la noche

La entrega también ha concentrado otro foco de conflicto en la hoguera de las solteras, donde Bayan y Claudia se han reencontrado con un cruce de reproches vinculado a Eros, expareja de Bayan y antigua conexión de Claudia en el programa.

Nada más verse, ambas se han lanzado acusaciones sobre sus valores y su comportamiento. Claudia ha simulado incluso una llamada de Eros, un gesto que ha hecho estallar a Bayan, que le ha soltado: “Eres mi mayor fan”. Claudia le ha respondido con otra provocación: “¿Por qué tienes tanto miedo?”.

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El cruce de palabras deja clara la rivalidad que mantienen Claudia y Bayan en el programa (Telecinco)

La discusión se ha ampliado cuando Bayan le ha reprochado a Claudia que se hubiera liado con Miguel antes de la aventura. Leila ha salido en defensa de Bayan y ha terminado también envuelta en el enfrentamiento, mientras Claudia mantenía el pulso sin rebajar el tono. En ese cruce, Bayan ha llegado a llamarla “una sinvergüenza y mala”.

Antes del cierre de la noche, Leila también ha vivido su propio cara a cara con Irini, la soltera favorita de Atamán. El encuentro ha arrancado con un intercambio de ataques directos, primero con una sábana y después con reproches sobre la actitud de ambas durante el programa.

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La soltera favorita de Atamán responde con firmeza ante las preguntas de Leila (Telecinco)

Irini ha mostrado además un bote de nata que, según ha explicado, pensaba utilizar como parte de un juego. Luego ha respondido solo con “sí” o “no” a las tres preguntas de Leila sobre Atamán: ha negado que él lo haya pasado muy mal en la villa por ella, ha negado que vaya a arrepentirse del “guarreo” al verse en imágenes y ha negado también que pueda derrumbarse al verla en la hoguera final y llegar a perdonarla.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

Tras ese bloque, Sandra Barneda ha comunicado a las participantes que la siguiente vez que se vean será para reencontrarse con sus parejas. En el caso de Lucas, la noche ha terminado con un abrazo a Alba, que ha roto a llorar al verle y ha explicado su reacción con una frase: “Aquí ves la otra parte y es muy duro, lo veo y pienso que mi novio ha podido estar como él”.

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