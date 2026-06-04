España

Lucas se derrumba tras descubrir la infidelidad de Yuli con Óscar en ‘La isla de las tentaciones’ en una noche marcada por nuevos enfrentamientos en la hoguera

La revelación de las imágenes provocó lágrimas, rupturas y una de las noches más tensas del programa

Guardar
Google icon
La tensión y las revelaciones marcan una de las veladas más intensas de la edición
La noche de 'La isla de las tentaciones' deja a Lucas devastado y multiplica los enfrentamientos en la hoguera (Telecinco)

La última entrega de ‘La isla de las tentaciones’ ha dejado a Lucas completamente roto al descubrir en la hoguera mixta que Yuli ha mantenido relaciones sexuales con Óscar en varias ocasiones, un giro que ha desatado las lágrimas de Alba y Leila y ha concentrado algunos de los momentos de mayor tensión del programa.

Lucas ha visto primero a Yuli compartiendo tiempo con Óscar y después ha descubierto que ambos habían tenido sexo varias veces en Villa Deseo. La reacción le ha llevado a levantarse de su asiento, pedir agua y acabar definiéndose con una frase tajante: “Estoy roto, me puedes pinchar que no voy a sangrar”.

PUBLICIDAD

El participante ha llegado a la hoguera tras mucho tiempo sin ver imágenes de su pareja. Antes de empezar, ha admitido que pensaba “más en ella que en él mismo”, y las primeras escenas ya le han afectado al comprobar la complicidad creciente entre Yuli y el tentador.

Lucas, entre el dolor y la resignación

Su primera respuesta ha combinado dolor y resignación. “Me duele todo lo que veo, ver que mi novia se está dejando llevar así no me gusta, no me sienta bien. Me parte, pero si es lo que ella quiere, yo no quiero verla mal. Si le hace feliz a ella es que a lo mejor yo no soy la persona que esperaba”, ha dicho Lucas.

PUBLICIDAD

El momento más duro ha llegado cuando las imágenes le han mostrado que Yuli había dado un paso más con Óscar y había mantenido sexo con él en varias ocasiones. Miguel, que compartía la hoguera con Lucas, Alba y Leila, ha reaccionado incrédulo con un “No, por favor”.

Sandra Barneda consuela a Lucas en uno de los momentos más duros del programa
La reacción de Lucas refleja el impacto de la traición en la hoguera en 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)

Lucas ha asegurado que no podía ver las imágenes, se ha levantado y luego ha vuelto a acercarse a la tableta para entender qué estaba ocurriendo con su pareja en la villa. Después de pedir agua, ha intentado ordenar lo que sentía con una mezcla de afecto y ruptura: “Para mí va a seguir siendo una gran mujer, todo el mundo tenemos derecho a cometer errores, espero que haya acertado y si es un cambio que sea para mejor. A mí me ha demostrado que no me quiere a ella”.

La escena ha afectado de inmediato a Leila, que solo ha acertado a decirle “lo siento”. Poco después, nuevas imágenes han vuelto a mostrar a Yuli en la cama con Óscar y compartiendo gestos de cariño en la villa, además de una intervención de la propia Leila, que en esas secuencias decía que ambos hacían buena pareja.

La tensión ha desembocado en el derrumbe definitivo de Lucas. Sandra Barneda le ha abrazado y le ha dicho: “Lo siento mucho, tienes que pensar en ti”, después de verle incapaz de contenerse mientras insistía en que Yuli seguía siendo una mujer que valía la pena pese a lo duro que resultaba verla con otra persona.

Los otros choques de la noche

La entrega también ha concentrado otro foco de conflicto en la hoguera de las solteras, donde Bayan y Claudia se han reencontrado con un cruce de reproches vinculado a Eros, expareja de Bayan y antigua conexión de Claudia en el programa.

Nada más verse, ambas se han lanzado acusaciones sobre sus valores y su comportamiento. Claudia ha simulado incluso una llamada de Eros, un gesto que ha hecho estallar a Bayan, que le ha soltado: “Eres mi mayor fan”. Claudia le ha respondido con otra provocación: “¿Por qué tienes tanto miedo?”.

La tensión aumenta entre ambas tras recordar sus vínculos con Eros
El cruce de palabras deja clara la rivalidad que mantienen Claudia y Bayan en el programa (Telecinco)

La discusión se ha ampliado cuando Bayan le ha reprochado a Claudia que se hubiera liado con Miguel antes de la aventura. Leila ha salido en defensa de Bayan y ha terminado también envuelta en el enfrentamiento, mientras Claudia mantenía el pulso sin rebajar el tono. En ese cruce, Bayan ha llegado a llamarla “una sinvergüenza y mala”.

Antes del cierre de la noche, Leila también ha vivido su propio cara a cara con Irini, la soltera favorita de Atamán. El encuentro ha arrancado con un intercambio de ataques directos, primero con una sábana y después con reproches sobre la actitud de ambas durante el programa.

El intercambio de reproches marca uno de los momentos más intensos de la noche
La soltera favorita de Atamán responde con firmeza ante las preguntas de Leila (Telecinco)

Irini ha mostrado además un bote de nata que, según ha explicado, pensaba utilizar como parte de un juego. Luego ha respondido solo con “sí” o “no” a las tres preguntas de Leila sobre Atamán: ha negado que él lo haya pasado muy mal en la villa por ella, ha negado que vaya a arrepentirse del “guarreo” al verse en imágenes y ha negado también que pueda derrumbarse al verla en la hoguera final y llegar a perdonarla.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

Tras ese bloque, Sandra Barneda ha comunicado a las participantes que la siguiente vez que se vean será para reencontrarse con sus parejas. En el caso de Lucas, la noche ha terminado con un abrazo a Alba, que ha roto a llorar al verle y ha explicado su reacción con una frase: “Aquí ves la otra parte y es muy duro, lo veo y pienso que mi novio ha podido estar como él”.

Temas Relacionados

La Isla de las TentacionesParejasTelecincoMediasetMediaset EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima en España: el estado del tiempo para Barcelona este 4 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en España: el estado del tiempo para Barcelona este 4 de junio

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

El entorno del delantero noruego difundió un comunicado, compartido por Fabrizio Romano, para negar la existencia de un pacto tras la promesa electoral del candidato

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

Jorge Valdano opina sobre Florentino Pérez, en ‘La noche de Aimar’: “Parece que es Drácula”

El exjugador argentino afirma sin tapujos que se puede ser madridista y de izquierdas, en una conversación con Aimar Bretos que ha girado en torno al fútbol desde distintos planos

Jorge Valdano opina sobre Florentino Pérez, en ‘La noche de Aimar’: “Parece que es Drácula”

Jorge Valdano arremete contra el racismo en el deporte, en ‘La noche de Aimar’: “Se puede leer una sociedad a través de los estadios de fútbol”

El delantero argentino, que a mediados de los ochenta llevó la camiseta del Real Madrid, ha repasado su trayectoria profesional junto al periodista Aimar Bretos

Jorge Valdano arremete contra el racismo en el deporte, en ‘La noche de Aimar’: “Se puede leer una sociedad a través de los estadios de fútbol”

ONCE: Comprueba los consecuencias del Cupón Diario del 3 de junio

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 500 mil euros

ONCE: Comprueba los consecuencias del Cupón Diario del 3 de junio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo | El PSOE atribuye el sumario del caso Leire Díez a “oportunistas y resentidos” que usaron el partido “en vano y en falso”

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo | El PSOE atribuye el sumario del caso Leire Díez a “oportunistas y resentidos” que usaron el partido “en vano y en falso”

El incendio en la Academia de Infantería de Toledo continúa en nivel 2 por la amenaza de humo en zonas habitadas: la situación de riesgo está “controlada”

Estabilizan el incendio del parque de El Valle-Carrascoy en Murcia: 150 efectivos permanecen en la zona para evitar reactivaciones

Los mensajes que la UCO interpreta como indicios de que Pedro Sánchez tenía conocimiento de la operativa liderada por Leire Díez: “El one dice que seguir”

La gerente del PSOE falseó “notas de encargo profesional” para desviar más de 152.000 euros a los abogados de Koldo y Santos Cerdán y sufragar las actividades de la trama

ECONOMÍA

Inditex subirá los sueldos de Marta Ortega, el CEO García Maceiras y los consejeros delegados: la presidenta cobrará 1,05 millones de euros

Inditex subirá los sueldos de Marta Ortega, el CEO García Maceiras y los consejeros delegados: la presidenta cobrará 1,05 millones de euros

Así son las pensiones del Vaticano: jubilación entre los 67 y 72 años, sanidad gratuita y un sistema en números rojos

¿Cuánto costaría comprar una ‘Casita’ como la de Bad Bunny en Madrid y Barcelona? Su precio, al alcance de muy pocos

Bruselas exige a España repartir mejor el gasto social: más dinero y pisos para jóvenes y menos desequilibrios generacionales

La Unión Europea pide a España revisar el IVA de hoteles y restaurantes para aumentar la recaudación en 7.000 millones de euros

DEPORTES

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

Florentino Pérez cuela el anuncio de Mourinho en la televisión tras la entrevista de Enrique Riquelme en ‘El Hormiguero’

Enrique Riquelme anuncia a Haaland como su primer fichaje estrella si sale elegido presidente del Real Madrid

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid en su candidatura a las elecciones

Enrique Riquelme señala a Anas Laghrari, segundo de Florentino Pérez, y agita la campaña del Real Madrid: “Tiene poder total en el club”