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Meta limitará la cantidad de publicaciones sobre dietas y salud mental que ven los adolescentes

Aunque la compañía considera que estos temas pueden ser útiles, la exposición continua podría tener efectos adversos

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El sistema de clasificación de contenido de Meta se aplicará de manera predeterminada en cuentas de adolescentes. REUTERS/Dado Ruvic
El sistema de clasificación de contenido de Meta se aplicará de manera predeterminada en cuentas de adolescentes. REUTERS/Dado Ruvic

Meta anunció que implementará a nivel global una nueva restricción que limitará la cantidad de publicaciones sobre dietas y salud mental que pueden ver los adolescentes en Instagram, Facebook y Messenger. La medida busca reducir la exposición de los menores a contenido considerado inapropiado o perjudicial, con criterios similares a los utilizados en la clasificación de películas según la edad.

Cómo funciona el sistema de control de contenido para adolescentes en redes sociales

El sistema de clasificación de contenido de Meta se aplicará de manera predeterminada en cuentas de adolescentes. Este sistema está diseñado para ocultar publicaciones no aptas en secciones como el feed principal y reels, restringiendo además la interacción con cuentas y eventos vinculados a contenido que la plataforma considera no adecuado para ese grupo etario.

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En Messenger, la herramienta actúa limitando el acceso a enlaces o conversaciones que puedan contener información sensible.

El sistema está diseñado para ocultar publicaciones no aptas en secciones como el feed principal y reels. REUTERS/Dado Ruvic
El sistema está diseñado para ocultar publicaciones no aptas en secciones como el feed principal y reels. REUTERS/Dado Ruvic

La función fue inicialmente introducida en octubre del año pasado en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá. Desde entonces, Meta ha perfeccionado el mecanismo, involucrando a padres de familia de distintas regiones en la calificación de publicaciones.

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Según la empresa, padres encuestados en abril revisaron contenido recomendado a adolescentes, y menos del 2% de estas publicaciones fueron clasificadas como inapropiadas.

El objetivo es que los menores de edad no accedan de forma reiterada a publicaciones sobre dietas, salud mental o actividad física. Aunque Meta considera que estos temas pueden ser útiles, la exposición continua podría tener efectos adversos.

La Comisión Europea concluyó de manera preliminar que Meta no cumple con la DSA al no impedir suficientemente el uso de Instagram y Facebook por menores de 13 años. REUTERS/Dado Ruvic
La Comisión Europea concluyó de manera preliminar que Meta no cumple con la DSA al no impedir suficientemente el uso de Instagram y Facebook por menores de 13 años. REUTERS/Dado Ruvic

Por ello, la compañía está probando nuevos mecanismos para evitar que los adolescentes vean demasiadas publicaciones de este tipo de manera consecutiva, incluso en áreas como Explorar y Novedades.

Evaluaciones y efectividad del sistema de seguridad infantil de Meta

Meta informó que las configuraciones fueron evaluadas por Alice (ActiveFence), una firma especializada en seguridad digital. El estudio comparó la presencia de contenido para adultos en Instagram con la de un servicio competidor, utilizando como referencia las directrices para películas clasificadas para mayores de 13 años.

Los resultados muestran que las cuentas de adolescentes en Instagram con la configuración de seguridad activada presentaron un 68% menos de contenido para adultos que una plataforma rival.

En los casos en que se mostró contenido de este tipo, fue menos intenso que el observado en la competencia y en películas clasificadas para mayores de 13 años.

Mark Zuckerberg ha transformado a Meta en una empresa centrada en la inteligencia artificial. REUTERS/Daniel Cole
Mark Zuckerberg ha transformado a Meta en una empresa centrada en la inteligencia artificial. REUTERS/Daniel Cole

Según Meta, la revisión y ajuste de estas configuraciones son parte de un esfuerzo continuo por reforzar la seguridad de los menores en sus redes sociales. La empresa sostiene que los filtros y controles aplicados ayudan a crear un entorno digital más seguro para los adolescentes.

Cuestionamientos legales y sociales sobre la protección de menores en Meta

Esta actualización en las políticas de seguridad ocurre en un contexto de crecientes cuestionamientos y resoluciones judiciales contra Meta por la protección de menores en sus plataformas.

A finales de abril, la Comisión Europea concluyó de manera preliminar que Meta no cumple con la Ley de Servicios Digitales (DSA) al no impedir suficientemente el uso de Instagram y Facebook por menores de 13 años.

Los directivos de Meta, incluido el director ejecutivo, han negado los señalamientos y aseguran que la empresa destina recursos significativos al desarrollo de herramientas de seguridad. REUTERS/Benoit Tessier
Los directivos de Meta, incluido el director ejecutivo, han negado los señalamientos y aseguran que la empresa destina recursos significativos al desarrollo de herramientas de seguridad. REUTERS/Benoit Tessier

Un mes antes, un jurado en Nuevo México impuso a Meta una multa de 375 millones de dólares por supuestamente engañar a los usuarios sobre la seguridad de sus servicios y facilitar la explotación sexual de menores.

Durante el mismo periodo, la Corte Superior de California en Los Ángeles falló en contra de Meta en un caso presentado por 16.000 personas en Estados Unidos. Los demandantes afirmaron que ambas compañías crearon productos con características adictivas que habrían contribuido a problemas de salud mental y autolesiones en menores.

Frente a estas acusaciones, los directivos de Meta, incluido el director ejecutivo, han negado los señalamientos y aseguran que la empresa destina recursos significativos al desarrollo de herramientas de seguridad y moderación de contenidos.

Además, argumentan que la protección de los adolescentes también requiere responsabilidad de los propios usuarios, ya que algunos menores falsean su edad o buscan esquivar los sistemas de control implementados.

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