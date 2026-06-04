La Alcaldía de Bogotá abrió la quinta convocatoria de Jóvenes a la E: ofrecerá 607 cupos para universidades privadas

Las inscripciones de Jóvenes a la E estarán abiertas del 3 al 9 de junio de 2026 para acceder a becas del 100% de la matrícula y apoyos de sostenimiento - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Agencia Atenea, abrió la quinta convocatoria de Jóvenes a la E, el programa de acceso y permanencia en educación superior privada que se ha consolidado como una de las principales apuestas para la movilidad social y la inclusión educativa de la juventud bogotana.

Desde el 3 hasta el 9 de junio de 2026, los interesados podrán inscribirse para acceder a becas del 100% del valor de la matrícula y a apoyos económicos de sostenimiento, eliminando así una de las principales barreras para ingresar y culminar estudios universitarios, técnicos o tecnológicos en instituciones privadas de alta calidad.

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Jóvenes a la E no es un crédito y no genera endeudamiento para los beneficiarios. El programa desembolsa directamente el valor de la matrícula de cada período académico a la institución de educación superior privada seleccionada y, adicionalmente, otorga un apoyo económico de hasta 1 salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) por cada período cursado, condicionado a la verificación de matrícula e inicio de estudios.

Jóvenes a la E no es un crédito y la Agencia Atenea desembolsa directamente la matrícula a la institución de educación superior privada - crédito Agencia Atenea/X

La nueva convocatoria está dirigida a bachilleres egresados de colegios de Bogotá, o a quienes hayan validado el bachillerato con la prueba Icfes en la ciudad, que tengan hasta 28 años al cierre de la convocatoria y no hayan sido beneficiarios previos de Jóvenes a la E, Fest Atenea u otros fondos de educación superior del Distrito, salvo excepciones específicas para graduados técnicos.

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También pueden participar estudiantes del Sena en etapa productiva o egresados de esa institución, siempre que no estén cursando programas de educación superior en el momento de la inscripción.

La quinta edición de Jóvenes a la E cuenta con 607 cupos en programas de educación superior privada, en alianza con 38 instituciones de alta calidad habilitadas por la Agencia Atenea. La oferta académica disponible está delimitada por localidad, por lo que cada aspirante debe consultar los programas y cupos asignados al lugar donde reside. El objetivo es ampliar las oportunidades de formación de calidad y fortalecer la movilidad social de la población juvenil en Bogotá.

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La convocatoria dispone de cupos en las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Kennedy, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén, Suba, Usme y Fontibón. Cada localidad cuenta con una oferta específica, que puede consultarse en el enlace de Atenea: Oferta de programas.

El programa Jóvenes a la E entrega hasta un salario mínimo por período académico, sujeto a la verificación de matrícula e inicio de estudios - crédito Agencia Atenea/X

¿Cómo inscribirse en Jóvenes a la E?

El proceso de inscripción es completamente virtual y se realiza en el aplicativo oficial SICORE de Atenea: https://sicore.agenciaatenea.gov.co. Los pasos son los siguientes:

Crear usuario y contraseña en la plataforma Sicore (o ingresar si ya se tiene cuenta de convocatorias previas).

Diligenciar o actualizar la hoja de vida y cargar los documentos requeridos.

Confirmar la localidad de residencia y seleccionar hasta tres programas académicos, de acuerdo con la oferta para su localidad y el nivel deseado (técnico profesional, tecnológico o universitario).

Ordenar las opciones de preferencia y revisar cuidadosamente la información antes de enviar la inscripción.

Solo hasta la fecha de cierre de inscripciones se podrán modificar datos en la hoja de vida; una vez finalizada la postulación, no se podrán cambiar los programas seleccionados.

Los resultados de la convocatoria estarán disponibles a partir del 13 de julio de 2026 en la misma plataforma.

Beneficios y obligaciones de los beneficiarios

Financiación total de matrícula en la institución privada elegida, sin endeudamiento.

Apoyo económico de hasta un smmlv por período académico para gastos de sostenimiento.

Participación en actividades de retribución social: cada beneficiario debe realizar 32 horas de pasantía social por cada período cursado, como forma de devolverle a la ciudad la inversión realizada en su educación.

La quinta edición de Jóvenes a la E ofrece 607 cupos en alianza con 38 instituciones privadas de alta calidad habilitadas por la Agencia Atenea - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

No se cubren derechos pecuniarios adicionales como inscripciones, carnetización, exámenes u homologaciones. El beneficio es individual y no transferible, y requiere que el beneficiario cumpla los requisitos de admisión de la universidad o institución seleccionada.

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Recomendaciones adicionales

Leer cuidadosamente los requisitos de cada programa y universidad, incluyendo puntajes mínimos, entrevistas o pruebas adicionales.

Asegurarse de cumplir con los criterios de admisión antes de postularse.

Consultar la oferta oficial de Atenea y verificar los cupos asignados a su localidad.