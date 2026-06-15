Revelan nuevos detalles sobre presunto caso de abuso infantil en Bogotá: extranjero implicado habría adoptado a los niños

Las autoridades atendieron el llamado de residentes que dijeron haber visto a un adulto agredir a un menor desde la calle y balcones, en un apartamento del edificio Niido, al norte de Bogotá - crédito @ColombiaOscura / X

La Policía Nacional de Colombia confirmó un presunto caso de abuso infantil en un edificio residencial de Bogotá, luego de que varios vecinos alertaran sobre la presencia de un adulto que habría cometido actos abusivos contra un menor.

El hecho desató una fuerte reacción de la comunidad e impulsó la movilización inmediata de las autoridades en la tarde del domingo 14 de junio. El episodio comenzó cuando residentes del sector de la calle 106A con avenida 19, en el norte de la ciudad, notificaron a la Policía sobre comportamientos sospechosos observados en un apartamento del edificio Niido.

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Desde la calle y balcones cercanos, varios testigos presenciaron lo que describieron como una posible agresión hacia un niño, lo que disparó la indignación en el vecindario y precipitó la llegada de múltiples patrullas policiales, así como del escuadrón antidisturbios.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, los primeros uniformados en arribar al lugar encontraron un ambiente de tensión, pues un grupo de personas exigía que se identificara al presunto responsable y se garantizara la protección de los menores involucrados.

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Intervención policial y hallazgos en el apartamento

Los residentes alertaron el domingo 14 de junio por conductas sospechosas en el conjunto Niido, en la calle 106A con avenida 19, y esa denuncia activó un operativo con varias patrullas y la Undmo - crédito Policía Nacional

El teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, confirmó que, tras ingresar al apartamento señalado, los agentes hallaron a tres menores de edad: uno de 4 años, otro de 7 y un adolescente de 15. Los niños fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial, donde recibieron valoración médica y acompañamiento psicológico, conforme al protocolo de atención para víctimas de delitos sexuales.

En el lugar también se encontraba el presunto agresor, un ciudadano extranjero de nacionalidad estadounidense, identificado como originario de Texas y de 35 años de edad. Las autoridades lo capturaron y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la cual desplegó un equipo de fiscales especializados en delitos sexuales para avanzar en la investigación.

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Reacciones, protocolos y avance de la investigación

La llegada de la policía generó momentos de alta tensión, ya que una parte de la comunidad pedía ver al sospechoso y reclamaba justicia en el acto. Ante la posibilidad de disturbios, comandos de la Undmo intervinieron para garantizar la seguridad en la zona y facilitar la salida del detenido, que permaneció cerca de tres horas dentro del edificio mientras se completaban las verificaciones iniciales.

Un grupo de vecinos exigió identificar al señalado y pidió protección para los menores, mientras el detenido permaneció cerca de tres horas dentro del inmueble hasta que se completaron verificaciones y se aseguró su salida - crédito @dianadiago / x

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) informó a través de su cuenta oficial en X que se activó la ruta de atención inmediata para casos de presunta violencia sexual, con la participación de equipos espcializados: “Los niños están acompañados por un equipo de Defensoría de Familia que adelanta la verificación de derechos y garantiza su protección”, comunicó la entidad.

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Situación legal del detenido y situación de los menores

Según información publicada por Noticias Caracol, el ciudadano estadounidense detenido habría adoptado a los tres menores en Colombia. Las autoridades buscan establecer los detalles y la legalidad de ese proceso de adopción, así como las razones de su presencia en el país.

El sospechoso fue trasladado al búnker de la Fiscalía, donde será interrogado para esclarecer cómo se llevaron a cabo los supuestos trámites de adopción ante el Icbf y qué ocurrió dentro del apartamento.

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El teniente coronel Norberto Caro reiteró: “El ciudadano de nacionalidad extranjera está siendo puesto a disposición de la autoridad judicial competente por los presuntos hechos de acto sexual abusivo con menor de catorce años”.

El Icbf activó la ruta de atención inmediata por presunta violencia sexual y dispuso un equipo de Defensoría de Familia para verificar derechos y protección de los niños - crédito @ICBFColombia / X

Llamado a la comunidad y próximos pasos

Durante el procedimiento, las autoridades pidieron a la ciudadanía evitar tomar justicia por mano propia y recordaron la importancia de reportar de inmediato cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes, utilizando las líneas oficiales de atención.

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El dictamen médico sobre el estado de los menores será fundamental para orientar el rumbo de la investigación. Mientras tanto, la Fiscalía y el Icbf mantienen el acompañamiento a las víctimas y avanzan en el esclarecimiento de los hechos, así como en la verificación de los procedimientos de adopción y la situación legal del ciudadano estadounidense implicado.