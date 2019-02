En esta nueva etapa de soltera, Oliva comenzó a dar notas y cambió ese bajo perfil que la caracterizaba en la época que era la pareja del astro del fútbol. En diálogo con Teleshow, habló de las propuestas que está analizando: "Escucho todas las posibilidades laborales que me interesan, que son las que tienen que ver con el deporte. Por eso me seduce la idea de Net TV, porque podría tener mi parte deportiva, lejos de lo que es la vida privada. Actuar no me interesa por ahora, ¡excepto que me llame Adrián Suar para estar en Pol-ka, que me encanta! Además, sigo escribiendo sobre fútbol en la página Bola Vip. Del Bailando creo que me llegó un mensaje pero no contesté".