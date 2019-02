La separación para Jimena no fue traumática solo porque ella había dejado su trabajo y su vida en la Argentina para seguirlo, sino por que en ese momento él no se hacía cargo de su bebé. "No se ocupa. ¿Pero cuándo se ocupó? Siempre lo mismo. Yo crié un hijo recontra sola con lo complicado que es. Me cuesta laburar y ganar guita", había dicho ella en Los ángeles de la mañana el año pasado.