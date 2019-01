"Como vive cualquier familia algo que te gusta o no te gusta. Son procesos, situaciones personales, obviamente que uno no quiere exponer un montón de cosas, pero a veces la impotencia genera que uno actúe frente a algo que quizás en un momento de más calma no lo haría, pero obvio, hay cosas que estoy de acuerdo y cosas que no estoy de acuerdo, pero no me parece necesario exponerlas", se explayó.