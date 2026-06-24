Así se verían los Saja Boys si fueran los villanos de Los Caballeros del Zodiaco, según la IA

Los Saja Boys son muy populares en redes por sus canciones y apariencia y los caballeros dorados marcaron la infancia de muchos en décadas pasadas. (Fotocomposición Infobae)

Para los seguidores de la película de Netflix Las Guerreras K-pop y del anime Los Caballeros del Zodiaco, la tecnología, cómo la inteligencia artificial (IA) de Google, Gemini, ofrece nuevas posibilidades para explorar cruces creativos entre universos.

En este contexto, el reciente interés por reinterpretar a los Saja Boys como si fueran los villanos del universo de los Caballeros del Zodiaco ha impulsado a muchos a buscar métodos para realizar estas fusiones visuales.

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En pocos segundos es posible generar una ilustración, donde los integrantes de los Saja Boys adoptan la estética oscura y poderosa de los espectros antagonistas del anime. Por esta razón, se presenta una guía práctica para crear una imagen que combine ambos universos usando Gemini de Google.

Qué imágenes elegir para iniciar la transformación

Es clave seleccionar fotos en buena calidad de los Saja Boys. (Foto: Netflix)

El primer paso consiste en seleccionar dos imágenes que servirán como base para la transformación. Por un lado, se requiere una imagen representativa de los villanos de Los Caballeros del Zodiaco. Esta imagen debe mostrar con claridad los detalles de los personajes, sus armaduras y el ambiente que los rodea.

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Por otro lado, es clave elegir una fotografía de los Saja Boys que permita identificar a cada integrante y que posea buena resolución. La calidad de ambas imágenes influirá directamente en el resultado final, porque la inteligencia artificial utiliza estos elementos como referencia visual principal.

Un dato clave es que al seleccionar las imágenes, puede ser útil buscar escenas oficiales del anime y fotografías promocionales de la película para asegurar fidelidad y reconocimiento.

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Cómo adjuntar las imágenes al chat de Gemini

Una vez elegidas las imágenes, el usuario debe acceder al chat de Gemini, disponible tanto en la aplicación como en la versión web a través del navegador.

Gemini es compatible con la mayoría de dispositivos y su interfaz permite subir fotos. (Foto: Europa press)

En la interfaz de Gemini, existe la opción de adjuntar archivos, donde se pueden subir las dos imágenes seleccionadas: la de los villanos del anime y la de los Saja Boys. Es clave verificar que ambos archivos se hayan cargado correctamente antes de continuar.

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Esta etapa es esencial para que la IA pueda analizar los elementos visuales de cada personaje y adaptar los rasgos de los Saja Boys al estilo de los villanos de Los Caballeros del Zodiaco. El sistema de Gemini procesa ambas imágenes para realizar la conversión basándose en los detalles y características de cada archivo.

De qué manera redactar un prompt claro y efectivo para la creación de la imagen

El siguiente paso requiere la redacción de un prompt claro y específico. Un prompt es una instrucción escrita que indica a la inteligencia artificial qué acción debe realizar.

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Un prompt detallado permite generar ilustraciones que absorban el aura del anime. (Foto: Gemini)

En este caso, el usuario debe detallar la solicitud de transformación, por ejemplo: “Transforma a los Saja Boys en los villanos de Los Caballeros del Zodiaco, conservando sus rasgos, vestimenta y postura, pero adoptando la estética y armaduras del anime”.

Cuanto más precisa sea la descripción, más alineado estará el resultado con la expectativa original. La inclusión de detalles específicos, como colores, tipos de armadura o expresiones faciales, ayuda a que la IA ajuste mejor la imagen al concepto deseado.

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Qué hacer si la imagen generada necesita correcciones o ajustes

Después de recibir la imagen generada, es común que se detecten aspectos a mejorar o detalles que no se correspondan con la idea inicial. Gemini permite solicitar ajustes adicionales desde el mismo chat, redactando nuevas instrucciones para corregir posturas, modificar expresiones o ajustar colores.

No se necesita salir de la aplicación de Gemini para realizar los ajustes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El usuario puede indicar que desea un tono de fondo más oscuro o que ciertos elementos de la armadura sean más similares a los originales del anime. Y, este proceso de iteración puede repetirse hasta obtener un resultado satisfactorio.

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Cómo descargar la imagen y qué advertencias considerar antes de compartirla

Cuando la imagen ya cumple con las expectativas, el usuario puede descargarla directamente desde la plataforma de Gemini en su dispositivo. Este archivo estará listo para ser compartido en redes sociales, foros o entre comunidades de fanáticos.

Sin embargo, antes de compartir la foto, se debe aclarar que se trata de un contenido generado con inteligencia artificial. Este aviso es fundamental para evitar confusiones sobre la autoría y la naturaleza de la imagen, sobre todo en contextos donde la autenticidad visual es clave.

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