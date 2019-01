"¿Sentís que tu mamá no te quiere?", interrogaron al mediático. "Y.. no mucho… Poquito y nada… que le vamos a hacer… Me cansé de ser el orgullo de mis padres. Por eso estudié Arquitectura, por eso tengo 12 mil horas de vuelo, me jubilé en Aerolíneas Argentinas con un legajo impecable. Yo soy una persona que me gusta querer y me encanta dar amor, y el público eso lo percibe por mi sensibilidad, ellas se lo perdieron porque no es fácil tener una persona que te quiera tanto, pero mi mamá ya no entiende y mi hermana ya está…", se sinceró.