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Usuarios en redes tunden a Marc Crosas por romántico mensaje a Valeria Marín tras salida de TUDN

Crosas desató la polémica luego de dedicarle un mensaje en redes a Marín

Usuarios criticaron el mensaje de Crosas (redes sociales)
Usuarios criticaron el mensaje de Crosas (redes sociales)
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Valeria Marín dejó TUDN este 13 de agosto tras siete años como periodista deportiva de la televisora, donde cubrió desde la Liga MX hasta el Mundial 2026.

Su salida, que ella misma confirmó en redes sociales, desató una cadena de especulaciones sobre su matrimonio con el actor Julián Gil y sobre su cercanía con el exfutbolista y analista Marc Crosas.

La situación escaló cuando Crosas publicó un mensaje de despedida tan cargado de emotividad que las redes lo convirtieron en blanco de críticas.

La verdad detrás de su renuncia, según reportes, tendría raíces estrictamente laborales.

Marín esperaba cubrir la gran final del Mundial desde la cancha después de pasar más de un mes en Nueva York, pero la ejecutiva de TUDN decidió enviar a Tania Ricón para ese espacio.

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La periodista habría expresado su inconformidad ante los altos mandos, según reportes, la conversación llegó hasta la oficina del director Olek Loewenstein y terminó con un intercambio que selló su salida: ella planteó irse y él respondió que tomara la decisión que considerara conveniente.

“Aún no te vas y ya te extraño”: Crosas se deshizo en palabras tiernas

Crosas dedicó a Marín una extensa publicación de Instagram que, más que una despedida de compañero de trabajo, sonó a confesión, según usuarios en redes.

El analista reveló que corrió sus tres maratones con ella, que la conoce en sus versiones más vulnerables —“feliz, roto, llorando”— y que el día de la boda de Marín con Julián Gil terminó llorando más que la novia. “Eso ya no tiene nada que ver con un trabajo”, escribió.

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El tono subió todavía más hacia el final del mensaje. “Pero de todas tus versiones, quizá mi favorita es la Val que conozco cuando se apagan las cámaras”, publicó Crosas, quien cerró con una frase que encendió los comentarios: “Aún no te vas y ya te extraño. Y ahora sí, Val... ¿Y si sí? Siempre.”

La conductora respondió desde su cuenta de Instagram con palabras que tampoco ayudaron a bajar el fuego: “No me hagas esto. ¿Y si sí seguimos fluyendo? Te amo con todo mi ser. Esto trasciende por siempre y para siempre. De mí no te escapas”, escribió Marín, cuyo comentario acumuló más de 2,000 reacciones.

En redes acusan a Crosas de querer “destruir hogares”

El tono del intercambio no pasó desapercibido. En cuestión de horas, los comentarios se llenaron de señalamientos directos contra el exjugador del Barcelona y Cruz Azul.

Usuarios señalaron que Crosas “lo que no tuvo en la cancha, lo tiene ahora en la destrucción de hogares”.

Otros lo calificaron de “leyenda” con ironía, apuntando que “se ha comido a media Televisa y Univisión” y preguntando quién seguiría en su lista.

Un comentario preguntó directamente si Crosas y Marín “se aman en secreto o él es gay”. La respuesta del propio analista no hizo más que alimentar la conversación: “Opción 2 y amo a @juliangil”, escribió.

Julián Gil (esposo de Marín) también apareció entre los comentarios de la publicación. El actor argentino no mostró señal alguna de incomodidad: “La mejor mancuerna, carajo... Los quiero siempre juntos”, escribió.

Su intervención fue leída por algunos como un intento de apagar las especulaciones, aunque no logró frenar del todo la conversación.

Tanto Marín como Gil habían rechazado previamente las versiones sobre una crisis matrimonial. La periodista incluso recordó, con ironía, que uno de los mayores regalos de su paso por TUDN fue haber conocido ahí a quien se convirtió en su esposo.

Mientras el debate en redes gira en torno a Crosas, Valeria Marín no ha anunciado su próximo destino profesional. Por ahora, su único mensaje público es el cierre de un ciclo de siete años en la televisora.

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