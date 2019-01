"Yo pegué un salto así, incluso estaba Pablo (Novak, su pareja de ese momento). Darthés me dijo: 'Uh, me confundí…'. Fue una situación incómoda. A mí me hace más ruido ahora. Yo puedo entender que se haya confundido. Meterle semejante mano en la cola a tu mujer en medio de una reunión de Navidad, a mí no me parecía… Pero bueno, ellos tienen sus usos y costumbres. Él me dijo: 'Perdoname, jajaja, creí que eras María'. Yo tenía 20 kilos más que ella, imposible que fuera María", agregó en Campbell.