La discusión seguía en la mesa de Mirtha Legrand y D'Alessandro citó a Amalia Granata para intentar exponer su punto de vista: "Ella está a favor del tema Fardin y fue pulverizada porque, como es provida, no podía estar a de su lado… Ella dijo: 'Nadie fue más libre que yo con mi cuerpo. Fui responsable, agarré a Robbie Williams porque se me antojaba y eso no significa que tenga que acompañar la ideología de interrupción del embarazo'".