"Tuve que hacer rafting sentimentalmente porque me pegaba un palo feo, de verdad. A mí me salvó el arte. El arte me salvó y lo digo de verdad. Me sacó de un momento difícil, bastante oscuro. Cosas personales que me pegaron mal y me sentí solo. Y la bicicleta también, pedaleo 12 kilómetros por día", reveló Rial.