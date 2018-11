Si Marcelo Tinelli puede ser candidato: "Él puede ser candidato a lo que quiera, pero yo no lo veo en la política. Ya pasó por la AFA y le hicieron sentir el rigor de lo que son las corporaciones, y la política es exactamente igual que el fútbol y a Tinelli, o cuando se presentan personajes de la televisión, no te respetan. No lo respetaron en el fútbol y tampoco lo van a respetar en la política. Hoy, todo es posible, qué sé yo. No quiero buscar al (Jair) Bolsonaro -presidente de Brasil-. Yo creo que lo que tenemos que tratar nosotros es no difundir a los (Alfredo) Olmedo. A mí el único Olmedo que me causaba risa es Alberto. Hoy jodemos y un día no lo vamos a poder parar. Hay que parar con el fascismo. A esos no los quiero".