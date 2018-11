Entonces llegó un nuevo escándalo de la mano de Esmeralda Mitre, quien bailó "Se me ha perdido un corazón", de Gilda, junto a Santiago Almaraz, pero en la previa discutió fuerte con Mosquito, el musicalizador del programa, a quien le reprochó no haberle atendido el teléfono durante el fin de semana, cuando ella quería que le preparara el tema "Joe le Taxi" en versión cumbia. "Todo el mundo te conoce gracias a mi, baby", le reprochó la participante al muchacho luego de advertirle que no iba "a permitir ese tipo de cosas". La coreografía no convenció al jurado con incluyendo el 0 de Polino y el punto que descontó el BAR por pedido de este, se llevó un total de apenas 5.