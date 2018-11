La lista de temas hace que este álbum fuera el final perfecto para una banda perfecta. Letras premonitorias, mensajes ocultos, estribillos inolvidables. Desde "These are the days of our lives" ("Las cosas malas de la vida eran tan pocas. Esos días ya se han ido, pero una cosa es cierta. Cuando miro y te encuentro te sigo amando. No puedes retroceder el reloj, no puedes retroceder la marea. ¿No es una pena?") hasta el épico final de "Show Must Go On" ("El espectáculo debe continuar. Dentro mío, mi corazón se está rompiendo. Mi maquillaje puede estar descascarado, pero mi sonrisa permanece aún"). Cada pasaje de ese track list es un motivo más para adorar a Mercury.