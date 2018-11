"La verdad es que yo me enteré por la prensa que él tiene un problema conmigo. No sé cuál es su problema. Es la primera vez que me pasa de tener un compañero que haga esto… No estoy acostumbrada. Yo pertenezco a un mundo en el que nosotros, los actores, no salimos a la prensa a decir: 'No me gusta él como actor, en la obra está flojo'. Si a él le parece que yo estoy floja como jurado y tiene algo para aportarme, tiene mi camarín para tocarme la puerta y charlar lo que necesite. Yo no necesito cascotear a un compañero", arrancó diciendo Peña, visiblemente molesta.