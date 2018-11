-Mica: Escuchá una cosa, me estás dando una clase de moral cuando no es, me faltaste el respeto varias veces y ahora te olvidás, decís que no te victimizas, diez años ¿qué fuiste, Heidi, todos los diez años? Has hablado montones de cosas, has llorado de tus amores…Archivos, hay archivos, entonces no me vengas a dar a mí una clase. No querés darme la devolución?, no te preocupes, yo tengo una coach que me corrije, no sos la única que sabe acá.