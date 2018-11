Tan recordado fue su pedido de dinero, que hasta salió una canción titulada "20 lucas". En aquel entonces, el hijo del humorista no tenía trabajo, vivía de las limosnas que pedía su mamá en una esquina de San Isidro, pero tampoco se mostraba abierto a la idea de ser contratado por una empresa para tener un sueldo fijo. A no ser, claro, que le dieran los 20 mil pesos que el pretendía. Algo difícil en una Argentina en la que el salario mínimo vital y móvil no llegaba a los tres mil pesos.