"Estoy muy agradecida a Los Ángeles de la Mañana, porque yo venía del cable y gracias al programa conocí la popularidad, estar al lado tuyo me puso en un lugar muy lindo donde la gente me pudo conocer un montón. A mí me dio mucha felicidad ser parte del programa", resaltó Nequi, quien luego tuvo palabras para todas sus compañeras en general, y para cada una en particular.