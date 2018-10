"La he querido, no contesté en las redes sociales los mensajes de apoyo de la gente por respeto a mi compañera, pero me da mucha lástima que esto haya terminado así. Por mí me encantaría poder charlar, hablar, y si hice algo que le molestó, pedirle disculpas, no estoy acostumbrada a irme de los lugares peleada", continuó.