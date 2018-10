Luego, el coreógrafo explicó los motivos de su baja. "Yo no iba a hacer el Bailando hasta que me invitaron. Tenía muchos prejuicios pero fue el año que más me divertí. En estos últimos días me empezaron a pasar muchas cosas por no tener tiempo", expresó. Y agregó: "Me cuesta aprenderme las coreografías y quiero que salga perfecta, con la mejor ropa, la mejor música y la mejor luz. No puedo cumplir con ese requisito".