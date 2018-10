"No es que no puede, no lo quiere hacer. Anoche, cuando llegó a la casa, se puso a mirar las redes y vio un videito tuyo en las Stories que subimos a nuestro Instagram y le cayó fatal sentirse ninguneada por vos. Dice que no lo merece", intercedió el conductor, haciendo alusión a un video en el que la panelista sostiene que Pampita es mejor jurado que la actriz y Laurita Fernández.